Folgt man dem "Vegan Travel Index 2022", ist Indien mit seiner vielfältigen fleischlosen Küche die beste Destination für vegan oder vegetarisch lebende Reisende. Foto: Getty Images/iStockphoto/Lisovskaya

"Als lebenslanger Vegetarier und Auslandsreisender weiß ich, wie schwierig es sein kann, im Ausland ein gutes vegetarisches Essen zu finden", schreibt Asher Fergusson in einem Beitrag seines Blogs "Asher & Lyric", den er zusammen mit seiner Frau Lyric betreibt. Die Lage habe sich in den letzten Jahren zwar verbessert, aber in vielen Ländern seien die Möglichkeiten für vegan oder vegetarisch Lebende immer noch sehr begrenzt. Deshalb hat er sich angesehen, welche Reiseziele sich besonders gut eignen – und kurzerhand den "Vegan Travel Index" erstellt: eine Rangliste der 37 besten und schlechtesten Länder für Vegetarier und Veganer.

Die Studie untersuchte den prozentualen Anteil der Vegetarier an der Bevölkerung und kombinierte diese Daten mit der Anzahl der vegetarischen/veganen Restaurants pro Million jährlich ankommender Touristinnen und Touristen im jeweiligen Land. Diese Daten wurden dann mit dem Pro-Kopf-Angebot an Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Fleisch und Fisch verglichen.

Ganz oben in der Tabelle steht Indien. Mit einer hohen Rate an Vegetariern, einem geringen Fleischangebot pro Person und einem hohen Angebot an Hülsenfrüchten hat das Land den ersten Platz ergattert. Wie viel Prozent der Inder sind Vegetarier? Nach Angaben des indischen Census Bureau seien es 29 Prozent, womit es den höchsten Anteil an Vegetariern in der Welt habe, berichtet Asher Fergusson. Er weist aber darauf hin, dass die indische vegetarische Ernährung sehr milchlastig sei, sodass die Suche nach veganem Essen einige Mühe erfordern könne.

Auf dem zweiten Platz landet Brasilien. Denn obwohl die Brasilianer einen hohen Fleisch- und vergleichsweise geringen Gemüsekonsum hätten, wie der Blogger feststellt, gebe es überraschenderweise eine sehr hohe Anzahl veganer- und vegetarierfreundlicher Restaurants pro eine Million Touristen pro Jahr (849 Restaurants für 6,6 Millionen jährliche Touristen), was das Land zu einem der vegetarierfreundlichsten Länder der Welt mache.

Die Bronzemedaille geht an Mexiko: Im Vergleich zum Tourismusaufkommen gebe es in Mexiko nicht viele rein vegane oder vegetarische Restaurants, liest man. Der hohe Konsum von Obst und Hülsenfrüchten und die Vielseitigkeit der mexikanischen Küche machten das Land aber zu einem idealen Reiseziel für Veganer und Vegetarier.

Vietnam kommt auf den vierten Platz. Das Land habe ein hohes Angebot an Gemüse und Hülsenfrüchten pro Einwohner und ein nur mäßiges Fleischangebot, schreibt Asher Fergusson: "Vietnam hat auch eine große buddhistische Bevölkerung, von denen viele Lakto-Vegetarier sind, was es zu einem großartigen Reiseziel für Vegetarier macht, die die lokale Küche genießen wollen."

Auf Rang 5 schafft es China. Dort gebe es zwar keinen großen Anteil an Vegetariern, aber die Küche des Landes sei sehr vielfältig. Das Land habe weltweit eine der höchsten Mengen an Gemüse und Obst pro Person.

Am unteren Ende der Skala landen folgende fünf Länder:

1. Lettland: "Lettland ist seit langem als fleischliebendes Land bekannt, und so ist es nicht verwunderlich, dass es am Ende unserer Liste rangiert", meint Asher Fergusson. Nur drei Prozent der Letten sind Vegetarier, und es gibt nur sehr wenige vegetarierfreundliche Restaurants.

2. Dänemark: Ähnlich wie in Lettland gebe es auch in Dänemark nur einen geringen Prozentsatz an Vegetariern (drei Prozent). Die traditionelle dänische Küche enthält viel Fleisch und Fisch, was es für Veganer und Vegetarier schwierig mache, Alternativen zu finden.

3. Litauen: Die litauische Küche sei bekannt für ihre Fleischgerichte, das Land habe zudem das drittniedrigste Obstangebot pro Person auf der Liste, schreibt der Blogger: "Außerdem gibt es in dem Land mit seinen 6,1 Millionen jährlichen Besuchern nur 101 veganerfreundliche Restaurants."

4. Frankreich: "Wenn Reisende an französisches Essen denken, denken sie in der Regel an reichhaltige Fleisch- und Meeresfrüchtegerichte", liest man. Das Land habe auch eine relativ geringe Anzahl von Vegetariern (5,2 Prozent der Bevölkerung) und nur wenige veganerfreundliche Restaurants.

5. Südkorea: "Südkorea hat das zweithöchste Fischangebot auf unserer Liste", stellt Asher Fergusson fest. Frische Fischmärkte und gegrilltes Fleisch seien in der südkoreanischen Küche weit verbreitet, was es für Veganer und Vegetarier auf der Suche nach fleischlosen Gerichten schwierig machen kann.

Österreich taucht in der Liste übrigens gar nicht auf. (red, 9.6.2022)