EZB-Chefin Christine Lagarde steht angesichts der enormen Teuerung in der Eurozone, immerhin 8,1 Prozent im Mai, unter zunehmenden Druck, von der expansiven Geldpolitik ihres Hauses abzurücken. Foto: imago images/Hannelore Förster

Es dürfte zumindest ein Etappensieg für die Verfechter einer strafferen Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) werden. Wahrscheinlich wird die Notenbank bereits im Juli die seit 2016 andauernde Null-Negativzinsphase in der Eurozone beenden, wie es etwa Robert Holzmann, Chef der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), oder sein deutscher Amtskollege Joachim Nagel bereits mehrfach gefordert haben. Angesichts einer Inflation von 8,1 Prozent im Mai in der Währungsunion dürften den Anhängern einer abwartenden Haltung wie Italiens Notenbankchef die Argumente ausgehen. Das Inflationsziel der EZB beträgt nämlich zwei Prozent.

Auf ihrer Sitzung am Donnerstag hat die EZB ihre bisherigen Zinssätze allerdings noch einmal bestätigt. Der Leitzins bleibt also bei null Prozent, die Strafzinsen für Bankeinlagen bei minus 0,5 Prozent. zudem gab die Notenbank bekannt, dass ihre Anleihenkäufe am 1. Juli auslaufen werden.

Ende der Negativzinsen

Am Nachmittag wird Zentralbankchefin Christine Lagarde Einblick in den geldpolitischen Fahrplan geben. Belastbare Aussagen über die erste Erhöhung des Leitzinses, der weiterhin bei null Prozent liegt, blieb sie zwar bisher schuldig, deutete aber ein Ende der Negativzinsen für Bankeinlagen bis September an. Das bedeutet, dass sie von derzeit minus 0,5 Prozent ab Juli in zwei Schritten um je um einen Viertelprozentpunkt erhöht werden können.

Unterdessen schießen die Zinsspekulationen für den Leitzins unter Börsenprofis bereits ins Kraut. Manche halten im Juli schon einen großen Zinsschritt um einen halben Prozentpunkt für möglich – damit die EZB durch ein entschlossenes Vorgehen versuchen kann, die mittelfristigen Inflationserwartungen und damit auch die Dynamik der Teuerung zu drosseln.

Anleihenkäufe in Billionenhöhe

Im Rahmen ihres Anleihenkaufprogramms hat die EZB seit März 2015 Wertpapiere in einem Gesamtvolumen von 3,2 Billionen Euro gekauft. Dazu kommen 1,7 Billionen Euro, die von der Notenbank im Zuge des Corona-Hilfsprogramms, das im März beendet wurde, gekauft wurden. Diese Käufe von Staatsanleihen haben auch die Finanzierungsbedingungen der Mitgliedsstaaten in den vergangenen Jahren künstlich tief gehalten, zeitweise konnten Länder wie Österreich oder Deutschland sogar zu negativen Zinsniveaus Schulden aufnehmen.

Auf Schiene gebracht wurden die Anleihenkäufe ab März 2015 unter Lagardes Vorgänger Mario Draghi, heute Ministerpräsident Italiens, der ein Jahr darauf auch die Leitzinsen auf null setzte und die Strafzinsen für Bankeinlagen in den negativen Bereich führte. Erklärtes Ziel dieser Maßnahmen war es, eine damals drohende Deflation, also eine längere Phase fallender Verbraucherpreise, zu verhindern. Bei einer Teuerung von derzeit mehr als acht Prozent wirkt eine derart inflationsfördernde Geldpolitik kaum geeignet, um das Ziel der Geldwertstabilität, also mittelfristig nur zwei Prozent Teuerung, zu erreichen. (Alexander Hahn, 9.6.2022)