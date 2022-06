In dieser Woche soll es um gut gemeinte Moderatschläge gehen. Ausgerechnet, werden jetzt einige die Augen rollen. Bei ihnen läuten wahrscheinlich die Alarmglocken, ganz nach dem Motto: Ich liebe meine Skinny-Jeans und lasse sie mir sicher nicht verbieten! Das ist erst einmal verständlich. Wer will sich schon erklären lassen, in seiner Lieblingshose den Zeitgeist verschlafen zu haben?

Der aktuelle Fall einer Tiktokerin führt allerdings vor: gar nicht so wenige, wenn jene Ratschläge konstruktiv ausfallen. Die Kanadierin Julia hat auf der Plattform (auf ihrem Account @beingjulia) mehr als ein Dutzend Videos hochgeladen, in denen sie Millennials, jener in den Achtziger- und Neunziger-Jahren geborenen Generation, erklärt, was zeitgemäße Alternativen zu deren Uniform sind. Ihre These: Es gibt ein Leben nach Skinny-Jeans, knielangen Strick-Cardigans, engen Blazern und der Neverfull-Bag von Louis Vuitton. Wie dieses aussehen kann, führt sie an sich selbst vor. "Updating Millennial-Outfits" heißt die Serie, die medial Wellen geschlagen hat: Ob "Buzzfeed" oder "The Sun", niemand wollte sich die gut gemeinten Ratschläge an die Millennials entgehen lassen.

Wer nun meint, ein empörtes "Und wer denkt bitte an das Thema Nach-hal-tig-keit?" in die Tastatur hauen zu müssen und eine Reihe Fragezeichen dahinter zu setzen, sei beruhigt. Es sind keine Shopping-Exzesse nötig, um etwas anders aus der Wäsche zu schauen. Julia schlägt vor: Manchmal genügt es, den Faltenrock aus dem Kasten in einen neuen Kontext zu setzen, also mit einem bauchfreien Oberteil und schweren Sandalen zu kombinieren. Oder Leggings nicht wie gewohnt mit einer kleinen Jeansjacke zu kombinieren.

Auch Diesel zeigt Alternativen zur Skinny auf: So sehen Jeans im kommenden Herbst aus. Foto: Diesel

Einige Tiktok-Userinnen scheinen auf die Videos der Kanadierin gewartet zu haben: "Mein Kleiderschrank ist so 2012, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll!!", heißt es in den Kommentaren. Doch die Reaktionen fallen nicht durchgehend begeistert aus. Einige merken an: Ein bauchfreies Top kann nicht jedes Outfit retten. Was sind die Alternativen?

Dass sich die Generationen auf der Videoplattform modisch voneinander abgrenzen, ist nicht neu. Erinnert sich noch wer an den Hashtag #noskinnyjeans? Mit ihm distanzierte sich die Generation Z bereits von der Röhrlhose. Hat offensichtlich wenig gebracht.

Außerdem gibt es längst andere Stimmen: Die New Yorkerin Mandy Lee, die auf Tiktok Trends prognostiziert, glaubt an ein Comeback der großen Nullerjahre-Party. Wir erinnern uns: Damals trugen Kate Moss und Pete Doherty Skinny, Hut und abgelatschte Ballerinas. Millennials dürften sich verstanden fühlen. (Anne Feldkamp, 12.6.2022)