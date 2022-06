Am Samstag zieht die Regenbogenparade wieder lautstark über den Ring. Der langjährige Life Ball-Organisator über die LGBTIQ+-Bewegung und deren Provokationslust

Er ist Österreich Charity-Zampano. 26 Jahre lang veranstaltete Gery Keszler mit dem Life Ball die weltweit größte Aids-Spendengala. Mit der heimischen Lesben- und Schwulenbewegung focht er immer wieder Kämpfe aus. Heute ist die Bewegung um viele Untergruppen gewachsen und setzt sich gegen die Diskriminierung von Personen unterschiedlichster sexueller Orientierungen ein. Wie sieht Keszler die LGBTIQ+-Bewegung? Und was denkt er über die Regenbogenparade, die am Samstag wieder um den Wiener Ring ziehen wird? Standard-Kulturchef Stephan Hilpold traf Gery Keszler, der im September zum zweiten Mal die Spendengala "Austria for Life" ausrichten wird, im Parkhotel Schönbrunn. Dort findet alljährlich der Regenbogenball statt.