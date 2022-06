Vergnügungsstätten in Peking werden geschlossen und einzelne Stadtteile in Schanghai erneut abgeriegelt

Viele Bewohnerinnen und Bewohner Schanghais müssen sich wieder regelmäßig Tests unterziehen.

Foto: REUTERS / ALY SONG

Peking / Schanghai – In Schanghai und Peking wurde am Donnerstag erneut Covid-19-Alarm ausgelöst. In Teilen des größten Wirtschaftszentrums Chinas wurden neue Lockdown-Maßnahmen verhängt und der bevölkerungsreichste Bezirk Pekings hat Vergnügungsstätten geschlossen.

Beide Städte hatten die weit verbreiteten Covid-Beschränkungen erst kürzlich gelockert, nachdem die Zahl der neuen Fälle zurückgegangen war. Schanghai hob erst vergangene Woche einen allgemeinen, zwei Monate andauernden Lockdown auf. Das Land hält jedoch an einer "dynamischen Null-Covid"-Politik fest, nun werden wieder einzelne Stadtteile abgeriegelt.

Ausbrüche auf kürzlich geöffneten Schönheitssalon zurückgeführt

Der Minhang-Distrikt in Schanghai, in dem mehr als zwei Millionen Menschen leben, erklärte am Donnerstag, dass er am 11. Juni Tests für alle Einwohnerinnen und Einwohner durchführen wird, und wies sie an, während dieser Zeit zu Hause zu bleiben.

Mehrere Bezirksbehörden haben ebenfalls Mitteilungen herausgegeben, wonach die Bewohnerinnen und Bewohner ab Donnerstag zwei Tage lang im Lockdown verbleiben und weitere zwölf Tage lang strengen Tests unterzogen werden sollen.



Im zentralen Bezirk Xuhui wurden in der vergangenen Woche Zäune und Holzbretter als Barrikaden für die Anwohnerinnen und Anwohner aufgestellt, nachdem dort, Angaben der Schanghaier Regierungszeitung The Paper zufolge, Corona-Ausbrüche auf einen bekannten Schönheitssalon im Stadtzentrum zurückgeführt werden konnten. Der Salon hatte erst am 1. Juni im Zuge der Aufhebung des Lockdowns wieder geöffnet. Drei Angestellte wurden dort positiv auf Covid-19 getestet, hieß es am Donnerstag. Das Geschäft habe in den vergangenen acht Tagen 502 Kundinnen und Kunden aus 15 der 16 Bezirke der Stadt empfangen, hieß es.

Schließung von Vergnügungsstätten in Peking

Die Behörden in Chaoyang, einem Pekinger Stadtteil mit mehr als drei Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, ordneten am Donnerstag die Schließung von Vergnügungsstätten und Internetcafés an, und die Gäste von vier bestimmten Bars wurden aufgefordert, sich auszuweisen und sich selbst zu isolieren.

China meldete am 8. Juni 240 neue Coronavirus-Fälle, von denen 70 symptomatisch und 170 asymptomatisch waren, teilte die Nationale Gesundheitskommission am Donnerstag mit. Obwohl die Infektionsrate in China im Vergleich zu vielen anderen Ländern, die sich inzwischen dafür entschieden haben, mit dem Virus zu leben, sehr niedrig zu sein scheint, hat die Regierung ihre Null-Coronavirus-Politik zum Schutz der älteren Menschen und des Gesundheitssystems bekräftigt und gewarnt, dass sie keine Kommentare oder Handlungen dulden werde, die diese Politik in Frage stellen oder ablehnen. (red, Reuters, 9.6.2022)