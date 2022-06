ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger lädt in Kärnten zum "Hinti-Cup". Unterstützt wird er dabei von einem Förderer der Identitären Bewegung

Martin Hinteregger von der Frankfurter Eintracht hat Erklärungsnot.

Wien – Im Länderspiel gegen Frankreich fehlt der verletzte Martin Hinteregger, Schlagzeilen schreibt der 29-jährige Kärntner dennoch. Laut einer Recherche des österreichischen Journalisten Michael Bonvalot unterhält der Frankfurt-Verteidiger eine Geschäftsbeziehung zu Heinrich Sickl. Sickl ist ehemaliger Grazer FPÖ-Gemeinderat und Förderer der rechtsextremen Identitären Bewegung.

Im Zentrum der Recherche steht der sogenannte Hinti-Cup. Das Fanturnier findet zwischen 16. und 19. Juni in Sirnitz in Oberkärnten, dem Heimatort Hintereggers, statt. Mit dem Hinti-Cup wolle er all jenen danken, die ihm "seit Jahren den Rücken stärken und diese unglaubliche Reise überhaupt erst ermöglichen".

Freund der Identitären

Organisiert wird der Hinti-Cup laut Impressum von einer Hinti Event GmbH mit Sitz in Sirnitz. Diese GmbH wurde laut Bonvalot von "drei gleichberechtigten Gesellschafter*innen gegründet, die jeweils 12.000 Euro eingebracht haben: Martin Hinteregger, einer Gastronomin – und FPÖ-Mann Heinrich Sickl." Laut Bonvalot befindet sich Sickls Name auf einer 2019 bekannt gewordenen Spendenliste der Identitären.

Laut "Kurier" will der ÖFB Hinteregger kontaktieren und um eine Stellungnahme bitten. Auch von Vereinsseite droht Ungemach: Eintracht-Frankfurt-Präsident Peter Fischer positionierte sich in der Vergangenheit deutlich gegen Rechtsextreme. (red, 9.6.2022)