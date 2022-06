Der neue Teil knüpft an die Story des erfolgreichen Reboots von 2019 an. Geworben wird mit technischen Innovationen und Multiplayer- und Coop-Modi

Nachdem Activision Ende Mai ausschließlich den Titel und das Artwork des kommenden Call of Duty-Titels enthüllt hat, sind seit Mittwochabend erste Gameplay-Szenen aus Call of Duty: Modern Warfare 2 zu sehen. Der knapp zweiminütige Trailer gibt erste Einblicke in die Story des diesjährigen Action-Blockbusters. Fans dürften dabei bekannte Gesichter wiedererkennen, unter anderen Captain John Price und John "Soap" MacTavish.

Spieler schlüpfen erneut in die Schuhe von Mitgliedern des Sonderkommandos 141, das bereits in den früheren Teilen der Serie für die Rettung der Welt verantwortlich war. Die Story soll an jene des Reboots aus dem Jahr 2019 anknüpfen und nach Europa, Asien und Nord- wie Südamerika führen. Dabei wird man unterschiedlichste Missionen bestreiten müssen, berichtet "IGN". Zum Beispiel Unterwasserkämpfe, Luftangriffe und Stealth-Missionen.

Darüber hinaus wird das Spiel mitsamt eines Multiplayer-Modus und einer "Koop-Spezialeinheit-Erfahrung" launchen, heißt es auf der Website des Publishers. Ersterer soll "hochmodernes Gameplay mit einer völlig neuen Waffenhandhabung, einem fortschrittlichen KI-System, einem neuen Gunsmith und einer Reihe weiterer Gameplay- und Grafikinnovationen" kommen, die das Spiel auf ein neues Niveau heben sollen.

Neues für Warzone

Nicht allzu lange nach dem Release des Hauptspiels wird auch Warzone, der kostenlos spielbare Battle-Royale-Shooter des Publishers, rundumerneuert. Mit dem Update soll das Spiel die Inhalte und Mechaniken von Modern Warfare 2 erhalten. Schon länger erwarten Insider, dass es sich um einen vollständigen Neustart des Free-to-Play-Titels handeln wird, der sowohl eine neue Map als auch eine technische Basis mitbringen wird, die der Xbox Series X und PS5 gerecht werden soll.

Call of Duty: Modern Warfare 2 wird am 28. Oktober für PC, Playstation und Xbox erscheinen. Neben der aktuellen Hardware-Generation wird es auch eine Version für die Xbox One und Playstation 4 geben. Vorbestellerinnen und Vorbesteller können sich außerdem auf eine Open Beta freuen, in der der Multiplayer ausprobiert werden kann. Trotz der Übernahme von Activision durch Microsoft kommen Playstation-Spieler hier zuerst zum Zug. (red, 9.6.2022)