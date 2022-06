Glock vs. Softgun. Den Ausgang des Überfalls hatten sich die zwei Buben vermutlich anders vorgestellt. Foto: APA / AFP / PATRICK T. FALLON

Wien – Ein Elf- und ein Zwölfjähriger sollen Mittwochabend in Wien-Meidling mit einer Softgun-Pistole bewaffnet eine Trafik überfallen haben. Es blieb beim Raubversuch: Der Trafikant vertrieb die Buben mit einer "echten" Schusswaffe. Anhand seiner Hinweise sowie von Bildern aus Überwachungskameras wurden die beiden rasch ausgeforscht: Ein Schulwart aus einer Bildungseinrichtung nahe dem Tatort habe sie identifiziert, berichtete die Polizei.

Dem Schulwart waren die Burschen bereits wegen einer Sachbeschädigung bekannt, er habe sie eindeutig wiedererkannt, hieß es. Die beiden seien in diesem Zusammenhang auch angezeigt worden.

Die Buben waren kurz vor 17.30 Uhr in die Trafik im Bereich der Altmannsdorfer Straße gekommen. "Die beiden Tatverdächtigen sollen den Trafikanten mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert haben", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. "Dem Trafikanten gelang es, die beiden mutmaßlichen Täter zur Flucht zu zwingen, indem er eine Schusswaffe, die er legal besitzt, zog." Dabei handelte es sich um eine Glock, die der Trafikant gesetzeskonform registriert hatte.

Buben ausgeforscht

Nach der Identifizierung durch den Schulwart entdeckten die Polizisten bald den Elfjährigen. Er wurde "nach einer kurzen Verfolgung" gegen 19 Uhr auf der Unter-Meidlinger Straße angehalten. Kurz darauf wurde auch der zweite Bub geschnappt, ihn trafen die Beamten zu Hause an. Die Softgun blieb verschwunden, der Elfjährige habe aber zugegeben, dass er und sein Freund die Waffe in der Trafik dabeigehabt hatten, so der Sprecher.

Die Kinder wurden ihren Eltern übergeben, zudem wurde das Jugendamt informiert. Die Buben sollten im Lauf des Tages einvernommen werden. Die Ermittlungen leitet das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, Ermittlungsbereich Raub. Es geht um den Verdacht des versuchten schweren Raubes. (APA, 9.6.2022)