ORF III wartet am Freitag mit einem dreiteiligen Themenabend auf. Ö1 folgt am 16. und 17. Juni

Paul McCartney im Jahr 1976. Foto: ORF/Eagle Rock

Wien/Liverpool – Am 18. Juni feiert Popgott Paul McCartney seinen 80. Geburtstag. Grund genug für den ORF, ein TV- respektive Radiofeuerwerk für das einstige Beatles-Mastermind zu zünden. So feiert ORF III am morgigen Freitag (10. Juni) vor, wenn dem Bald-Jubilar ein dreiteiliger Themenabend gewidmet ist. Los geht es zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr mit der Dokumentation "The Beatles – Die Anfänge", der sich um 21.15 Uhr "Paul McCartney & Wings: Rockshow" über die Tour 1976 anschließt.

Und schließlich wird dem "Yesterday"-Komponisten nicht nur mit seinen diversen Formationen, sondern auch als Solokünstler gehuldigt, wenn ab 22.20 Uhr "Paul McCartney: Good Evening New York City" zu sehen ist. Der Konzertmitschnitt wurde 2009 zur Eröffnung des New Yorker Citi Field Stadiums gedreht.

Etwas näher zum eigentlichen Geburtstag rückt indes Ö1. Hier eröffnet am 16. Juni ein "Spielräume Spezial" um 17.10 Uhr den akustischen Feier-Abend mit Hits und Raritäten aus dem McCartney-Œuvre. Und tags darauf lässt sich bei "In Concert" ab 14.05 Uhr das Album "Wings over America" nachhören. (APA, 9.6.2022)