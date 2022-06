Den größten Konkurrenzvorsprung gegenüber Mitbewerbern erwarten die Firmen durch Weiterbildung im Bereich Informatik und EDV-Anwendungen. Foto: Getty Images/iStockphoto

Corona hat zwar 2020 – wie auch in vielen anderen Branchen – einen Dämpfer im Bereich Weiterbildung gebracht, doch rückt seit letztem Jahr das lebenslange Lernen wieder in den Fokus der Unternehmen. Sechs von zehn Personalverantwortlichen in Österreich gehen außerdem davon aus, dass die Bedeutung von Weiterbildung in ihrem Betrieb in den nächsten Jahren (stark) zunehmen wird.

Das zeigt die aktuelle Weiterbildungsstudie der Plattform für berufsbezogene Erwachsenenbildung (PbEb). Befragt wurden österreichweit 400 HR- und Personalverantwortliche aus unterschiedlich großen Unternehmen. Die heimischen Betriebe wollen demnach stark in die Weiterbildung ihrer Belegschaft investieren: 37 Prozent der Betriebe planen, 2022 mehr Budget für diesen Bereich auszugeben als im Vorjahr. Das ist der höchste Wert seit dem Beginn der Durchführung 2009. Zum Vergleich: In den letzten Jahren lag der Anteil zwischen 21 und 27 Prozent.



Digitale Fähigkeiten

Den größten Konkurrenzvorsprung gegenüber Mitbewerbern erwarten die Firmen dabei durch Weiterbildung im Bereich Informatik und EDV-Anwendungen (43 Prozent). Dieser Sektor landet dabei erstmals auf Platz eins der wichtigsten Weiterbildungsmaßnahmen. Es folgen Persönlichkeitsentwicklung (40 Prozent) sowie Technik und Produktion (39 Prozent). Der Bereich Management/Unternehmensführung (31 Prozent) verlor dagegen an Bedeutung und flog aus den Top drei, im selben Ausmaß rutschten Verkaufstraining/Marketing ab.

Die Notwendigkeit eines Ausbaus der Weiterbildungsangebot wird auch durch eine aktuelle Befragung unter Beschäftigten der E-Learning-Plattform Good Habitz deutlich. Jede und jeder Fünfte bewertet demnach die Weiterbildungsmöglichkeiten im Job als unzureichend. Weitere 58 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sehen in ihrem Unternehmen zumindest Verbesserungsbedarf.

Dabei halten mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Weiterbildung im Job für eine wichtige Voraussetzung für die Jobzufriedenheit. Das beziehe sich nicht nur auf professionelle Kompetenzen, sondern auch auf persönliches Wachstum. (red, 9.6.2022)