Eigentlich ist das ganze Jahr über Gurkenzeit, aber besonders im Sommer sorgt das grüne, lange Gemüse für Frische – vor allem in sommerlichen Salaten. Gurken erfrischen und versorgen uns durch ihren hohen Wasseranteil (97 Prozent) mit Flüssigkeit, die wir bei hohen Temperaturen verschwitzen. Im Gin Tonic sorgen Gurkenscheiben für ein ausgeglicheneres Aroma. Am 14. Juni wird der Welttag der Gurke zelebriert, dazu haben wir eine kleine Auswahl an gurkigen Rezepten aus unseren kulinarischen Rubriken zusammengestellt.

Süß und sauer kombiniert dieses Rezept aus der USA-Essbar. Kleine, in Scheiben geschnittene Gurken werden in eine Lake mit Senfkörnern, Korianderkörnern, Essig, Zucker und Zimt eingelegt und sind bereits nach drei Stunden fertig. Am besten passen die eingelegten Gurken im Burger, aber auch zu einer Käseplatte.

Foto: Ursula Schersch

Gurke, Kohl und Frühlingszwiebel bilden die Basis für diesen Salat, der mit einem würzigen Dressing aus Basilikum, Spinat und Hefeflocken abgemacht wird. Dazu frisches Brot oder Tortilla-Chips, und man hat eine ausgiebige und leichte Mahlzeit.

Foto: Kevin Recher

Etwas aufwendiger dagegen ist dieses Rezept: Saiblingsfilet häuten, klein schneiden, mit Kräutern und Schlag zu einer Masse verarbeiten und im Fond garen. Die Gurken kommen als Beilage zur Geltung, in dem sie kleingeschnitten pochiert und mit Riesling und Wermut abgelöscht und am Ende mit Crème fraîche verfeinert werden.

Foto: Helga Gartner

Leichter und zur Jahreszeit ideal passt die kalte Gurkensuppe. Verfeinert wird das Süppchen mit allerlei Dill und Crème fraîche. Wer es gerne etwas mehr fancy mag, serviert dazu Räucherlachs, wahlweise auf einem Spieß.



Foto: Petra Eder

Eine weitere Suppe ist die Okroshka, eine kalte und saure Gemüsesuppe aus der Ukraine. Dafür wird frisches Gemüse wie Gurken, Zwiebeln und Paprika sehr klein geschnitten, ebenso und je nach Geschmack gibt man Fleisch und hartgekochte Eier dazu. Gewürzt wird das Ganze mit Dill, Senf und Kren und am Ende mit eiskaltem Kefir übergossen. Das Rezept hat unser Gruß-aus-der-Küche-Autor Tobias Müller gekocht.



Foto: Tobias Müller

(rec, 14.6.2022)