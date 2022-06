In Israel kündigt sich die nächste Welle an, in Portugal zeigen sich Experten aufgrund der ansteigenden Sterbefälle besorgt

Christian Drosten ist aufgrund der Covid-Situation in Portugal "etwas beunruhigt". Foto: IMAGO/Jens Schicke

In Israel schrillen schön langsam wieder die Corona-Alarmglocken. Nach 3731 Neuerkrankungen am Dienstag wurden am Mittwoch 4585 Covid-Fälle registriert – der höchste Anstieg seit 25. April und vermutlich zu einem Großteil durch die Omikron-Variante BA.5 verursacht. Salman Zarka, Corona-Beauftragter der Regierung, erklärte, man stehe wohl am Anfang einer neuen Welle, die eine fünfte Impfdosis notwendig machen könnte. Bei einem Treffen am Mittwoch von Regierung und Corona-Experten schlugen Letztere die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Innenräumen vor. Danach erklärte Premier Naftali Bennett aber, dass es zu diesem Zeitpunkt keine neuen Maßnahmen geben werde.

Auch in Portugal steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder, ebenso wird hier die Subvariante BA.5 dahinter vermutet. Beschleunigt wurde diese Entwicklung vermutlich durch die Aufhebung vieler Corona-Maßnahmen.

Der deutsche Virologe Christian Drosten zeigt sich über die Situation in Portugal "etwas beunruhigt", da nicht nur die Inzidenz, sondern auch die Sterbefälle ansteigen. "Dafür gibt es keine offensichtlichen Erklärungen, denn auch andere europäische Länder haben BA.5-Anstiege ohne Zunahme der Letalität." Für mehr Klarheit müsse man noch etwas abwarten: "In einem Monat werden wir wissen, ob sich Ähnliches auch bei uns einstellt."

In Deutschland erwarten Experten eine Corona-Sommerwelle ab etwa der zweiten Junihälfte. Schon jetzt steigt der Anteil von BA.5 am Infektionsgeschehen. Auch die Variante BA.4 könnte noch eine größere Rolle spielen. In Italien hingegen will die Regierung die Maskenpflicht ab 15. Juni komplett abschaffen. Medienberichten zufolge soll am selben Tag auch die Impfpflicht für über 50-Jährige fallen.

Außerhalb von Europa steigen die Corona-Zahlen in Brasilien wieder deutlich, während Japan erstmals seit zwei Jahren wieder ausländische Touristen einreisen lässt – allerdings unter strengen Auflagen. In Schanghai, das sich monatelang im strengen Lockdown befand, wurden neue Tests für 2,65 Millionen Menschen angeordnet. (Kim Son Hoang, 9.6.2022)