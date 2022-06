Im April ist Hermann Nitsch 83-jährig gestorben: In der Galerie Thoman sind Originalblätter aus seiner Partitur für das "6-Tage-Spiel" zu sehen, die den Geist des Universalkünstlers erkennen lassen. EPA

Fast vierzig Jahre lang hatte der Gesamtkunstwerker Hermann Nitsch auf die Verwirklichung seines 6-Tage-Spiels von 1998 hingearbeitet, er sah darin das "Urdrama", das "die antike Tragödie, Shakespeare, Faust, Kleist und Wagner zusammenfassen und auf einen Nenner bringen sollte". Bis zur zweiten Fassung sollte es nicht mehr ganz so lange dauern, sie war für 2021 geplant, wurde aber pandemiebedingt um ein Jahr verschoben.

Am 30. und 31. Juli findet nun in Prinzendorf eine auf zwei Tage komprimierte Version statt, jedoch ohne ihren Zeremonienmeister. Nitsch starb im April 83-jährig, an der Partitur habe er, solange es der Gesundheitszustand zuließ, noch während der Lockdowns intensiv gearbeitet, sagt Galerist Maximilian Thoman.

Originalblätter

In ihrer wenige Tage vor dem Tod des Künstlers eröffneten Nitsch-Schau mit dem Titel Die Partitur des 6-Tage-Spiels zeigt die Innsbrucker Galerie Thoman noch bis September 112 von insgesamt 776 Originalblättern aus dieser Partitur. Sie umfassen den Zeitraum vom Sonnenaufgang des ersten Tages bis zum Sonnenuntergang an Tag zwei. Die sinnliche Opulenz des Hermann Nitsch kommt hier auf Millimeterpapier daher, sie ist gewürzt mit Galgant und griechischer Mythologie, einem Sonnenuntergang in h-Moll, dem Geschmack von Blut im Mund und dem Geist eines auf All-over-Sinneserfahrung abzielenden Universalkünstlers.

Diesen will die fast schon museal anmutende Schau auch über die zentral präsentierte Partitur hinaus in den Mittelpunkt stellen, unter anderem mit einem Relikt aus dem 6-Tage-Spiel von 1998 sowie Relikten weiterer Aktionen oder auch der Partitur des Streichquartetts für Albertina von 2018. Freilich fehlen auch die (Er-)Zeugnisse von Nitschs Einsatz in Bayreuth von 2021 nicht: Zu sehen ist eine Reihe von Schüttbildern aus seiner Malaktion für die Walküre. (Ivona Jelcic, 10.6.2022)