Die Erhöhung der Fernwärmepreise im roten Wien konterkariert die Antiteuerungskampagne der Bundespartei. Hinter den Kulissen brodelt es deshalb in der SPÖ. Wien verspricht inzwischen, den Effekt der Preiserhöhung für ärmere Kunden abzufedern. Foto: APA/Roland Schlager

Auf die rote Vorzeigestadt Wien kann sich die SPÖ gemeinhin verlassen. Denn die Stadtregierung unter Bürgermeister Michael Ludwig setzt um, was Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner in der Opposition lediglich fordern kann. Durch die geplante Erhöhung der Fernwärmetarife beim stadteigenen Versorger Wien Energie fällt die rote Hochburg nun aus der Rolle. Im Raum steht eine Verdoppelung der Preise in der kommenden Heizsaison, argumentiert wird dies mit den gestiegenen Gaspreisen. Für die Sozialdemokratie entwickelt sich das aus mehreren Gründen zum Problem.

Der augenscheinlichste: Der anstehende Preisschub im roten Wien steht im krassen Gegensatz zu den Vorschlägen der Bundespartei gegen die Teuerung. Erst gestern, Donnerstag, bekräftigte Alois Schroll, Energiesprecher im Nationalrat, die roten Forderungen nach einer Streichung der Mehrwertsteuer auf Energie und einem Preisdeckel auf Strom und Gas für Geringverdienende. Vergangene Woche machte Parteichefin Rendi-Wagner mit dem Verlangen, Gewinne von Energieerzeugern abzuschöpfen und in "Antiteuerungsmaßnahmen" zu investieren, von sich reden.

Beides war garniert mit Kritik an der türkis-grünen Koalition, der die SPÖ Untätigkeit vorwirft. Die Krux dabei: Derartige Forderungen und Aussagen verlieren angesichts der Fernwärmeverteuerung in Wien an Glaubwürdigkeit.

Am Donnerstagabend kündigte Bürgermeister Ludwig dann ein "umfassendes Fernwärme- und Energie-Unterstützungs-Paket" an. Ein erstes Energieunterstützungspaket werde bereits im nächsten Landtag beschlossen, erklärte das Stadtoberhaupt. "Rund 260.000 besonders betroffene Wienerinnen und Wiener bekommen ab Ende Juni ohne Antrag 200 Euro direkt auf ihr Konto", so Ludwig.

Kritik an "übersättigter" Wiener Gruppe

Dennoch will sich offiziell niemand aus Parlamentsklub, Bundespartei oder anderen Landesorganisationen mit der SPÖ Wien, also dem faktischen Machtzentrum der Sozialdemokratie, anlegen. Vize-Klubchef Jörg Leichtfried versucht es gar mit einer Verteidigung: Unternehmen, wozu auch Energieversorger zählen, könnten die Teuerung nicht allein schultern, sagt er. Hier brauche es Maßnahmen seitens der Bundesregierung. "Das erste Ziel muss sein: Runter mit dem Gaspreis", sagt Leichtfried. Das gehe nur mit einer Senkung der Mehrwertsteuer auf null.

Hinter vorgehaltener Hand wird allerdings auch Kritik laut: Dann ist die Rede von einer "übersättigten und überheblichen" Gruppe, die in Wien am Werk sei. Viel ist davon zu hören, dass sozialpolitisch die einheitliche Linie fehle, das zeigten die Preiserhöhungen in Wien genauso wie das Hin und Her beim Mindestlohn. Auch hier lege sich vor allem die Wiener SPÖ quer.

AK legt mit Kritik nach

Klar ist jedenfalls: Für die politischen Gegner der SPÖ ist der Preisschub eine willkommene offene Flanke – sowohl im Bund als auch in Wien. Das bekam Bürgermeister Ludwig unmittelbar, nachdem die Preiserhöhung bekannt geworden war, zu spüren. Obwohl, wie der STANDARD berichtete, Fernwärme auch in anderen Bundesländern teurer wird, dreht sich die Aufregung allen voran um Wien.

Das liegt zum einen daran, dass die Preissteigerung in der Bundeshauptstadt mit Abstand am größten ist. Zum anderen dürfte aber auch eine gewisse Erwartungshaltung an die rote Stadtregierung hineinspielen, die die Opposition auszunutzen weiß.

Diese Erwartungshaltung wird auch an gewissen Reaktionen aus den eigenen Reihen deutlich. In bestimmten Machtzentren der SPÖ sorgt die Preissteigerung offenkundig für Unruhe – ein potenzielles Risiko für den innerparteilichen Frieden. Besonders deutlich wurde Renate Anderl, Präsidentin der SPÖ-nahen Arbeiterkammer (AK). Sie legte am Donnerstag mit Kritik an der Tariferhöhung nach. "Um Armut zu verhindern, wird es entweder nötig sein, dass diese Preiserhöhung nicht stattfindet. Oder dass es ein Paket zur Entlastung gibt", sagte sie in Richtung Stadtregierung.

Deren rund 125 Millionen Euro schweres Notfallpaket, das bereits im März zur Abfederung der generellen Energiekostensteigerung beschlossen wurde, reicht aus Anderls Sicht nicht: "Wir brauchen eindeutig mehr."

Lösungsversuch im Hintergrund

Ähnlich reagierte Wolfgang Katzian, wortgewaltiger Präsident des Gewerkschaftsbundes (ÖGB). Als er von der Tariferhöhung bei der Fernwärme hörte, habe er "geschaut wie ein Autobus", sagte er am Mittwoch in der "ZiB2". "Wenn die Wien Energie derartige Maßnahmen setzt, gehe ich davon aus, dass seitens der Stadt Kompensationsmaßnahmen gemacht werden." Und er ließ durchblicken, dem Bürgermeister die Meinung gesagt zu haben: "Sie kennen mich eh, wie ich bin."

Michael Ludwig vermeidet es weiter, sich offensiv zur Causa zur äußern. Er schickt lieber Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) vor. Zumindest hinter den Kulissen scheint man die Forderungen von AK und ÖGB ernst zu nehmen. "Wir werden uns in enger Abstimmung mit dem Bürgermeister etwas einfallen lassen", teilt Hankes Büro mit. "Das Leben in Wien muss weiterhin leistbar bleiben."

Bis eine Lösung präsentiert wird, dürfte es aber noch dauern. Die Prüfung der Tariferhöhung durch die Preiskommission werde rund drei Monate dauern, heißt es aus dem Rathaus. Das sei der Zeithorizont für eine Einigung. (Stefanie Rachbauer, Fabian Schmid, Walter Müller, 9.6.2022)