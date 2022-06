Am zweiten Sonntag im Juni feiert man hierzulande den Vatertag, der wie der Muttertag als Familienzusammenkunft konzipiert ist. Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Imas hat der Vatertag aber für mehr als die Hälfte der Befragten nicht so einen hohen Stellenwert wie der Muttertag. Das zeigt sich auch an der wirtschaftlichen Bedeutung. Während für den Vatertag 56 Euro für Geschenke ausgegeben werden, sind es beim Muttertag um 17 Euro mehr, ergab eine Umfrage des Handelsverbands. Besonders beliebt sind Gutscheine, Süßes und gemeinsame Ausflüge, am häufigsten wird allerdings Selbstgemachtes verschenkt.

Eine etwas andere Ausrichtung hat der Vatertag in Deutschland, wie auch schon der ebenfalls verwendete Name "Herrentag" bezeugt. An dem geht es nämlich großteils darum, in einer Männerrunde etwas zu unternehmen. Begangen wird der deutsche Vatertag zu Christi Himmelfahrt.

