Schaut sich bei einem Nazitreffen ihre Gegner aus nächster Nähe an: Mala Emde in "Und morgen die ganze Welt", Arte, 20.15 Uhr. Foto: SWR/Seven Elephants/Oliver Wolff

19.40 REPORTAGE

Re: Essen für alle – Wie wir in Zukunft satt werden Bevölkerungswachstum, Kriege und der Klimawandel lassen unsere Ressourcen knapp werden. Rund 10 Milliarden Menschen werden 2050 voraussichtlich auf der Erde leben. Wie können wir in Zukunft unsere Ernährung sichern? Bis 20.15, Arte

20.15 FUSSBALL

UEFA Nations League Gruppe A1 Spieltag 3: Österreich – Frankreich Das Spiel der Österreicher gegen Frankreich live aus dem Wiener Ernst-Happel-Stadion. Bis 23.20, ORF 1

20.15 DRAMA

Und morgen die ganze Welt (D/F 2020, Julia von Heinz) Die Mannheimer Jusstudentin Luisa (Mala Emde) schließt sich angesichts eines zunehmenden Rechtsrucks einer Antifa-Gruppe ein. Bald stellt sich die Frage, ob der Einsatz von Gewalt ein legitimes Mittel des Widerstands ist. Von Julia von Heinz, lange selbst in der Antifa aktiv, packend in Szene gesetzt. Bis 22.00, Arte

20.15 80. GEBURTSTAG

Paul McCartney Bereits heute würdigt ORF 3 Ex-Beatle Paul McCartney, der am 18. Juni 80 Jahre alt wird, mit drei Dokus: Nach den Anfängen der Beatles geht es ab 21.15 Uhr um den Sir auf Solopfaden, zuerst mit Paul McCartney & Wings: Rockshow, um 22.20 Uhr steht dann ein Konzert im New Yorker Citi Field Stadium aus dem Jahr 2009 auf dem Programm. Bis 23.25, ORF 3

20.15 NÖSTLINGER-VERFILMUNG

Maikäfer flieg (A 2016, Mirjam Unger) Mirjam Unger hat die 1973 erschienenen Kriegserinnerungen von Christine Nöstlinger fürs Kino adaptiert und sich dabei vor allem an die Kinderperspektive gehalten. Bis 22.00, 3sat

21.00 FILMDRAMA

In den Gängen (D 2018, Thomas Stuber) Franz Rogowski als schweigsamer "Frischling" in einem abgelegenen Großmarkt, Sandra Hüller als "Miss Süßwaren". Thomas Stubers wunderbares Kammerspiel zwischen den Gängen erzählt nicht nur meisterhaft von einer fragilen Romanze, sondern auch von offenen Wunden in Ostdeutschland. Bis 22.55, One

22.00 COMING-OF-AGE-DRAMA

Unschuld und Verlangen (Clèves, F 2021, Rodolphe Tissot) Während des Sommers in ihrer kleinen Heimatstadt sammelt die 15-jährige Solange (Louisiane Gouverneur) ihre ersten sexuellen Erfahrungen mit zwei sehr unterschiedlichen Männern. Verfilmung des Romans Clèves von Marie Darrieussecq, für die es beim Festival de la Fiction in La Rochelle Preise für den Regisseur und die Hauptdarstellerin gab. Bis 23.50, Arte

22.10 NEW-YORK-THRILLER

Taxi Driver (USA 1976, Martin Scorsese) Mit Robert De Niro in der Rolle eines Taxifahrers auf Rachefeldzug hat Martin Scorsese nicht nur einen seiner besten Spielfilme gedreht, Taxi Driver ist auch ein einzigartiges, atmosphärisch dichtes Dokument des "dirty old New York" Mitte der 70er-Jahre, als der Times Square noch kein Disneyland, sondern von Pornokinos und Peepshows bevölkert war. Bis 23.55, ZDF neo