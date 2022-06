PRO: Traut euch!

von Anika Dang

Dank des Pfingstmontags hatten viele Beschäftigte eine verkürzte Arbeitswoche. Vier Tage Arbeit, drei Tage frei – und das bei vollem Gehalt. Kann das nicht immer so sein? Wovon Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hierzulande nur träumen, wird in Großbritannien Realität. 70 Firmen und mehr als 3300 Arbeitende aus unterschiedlichsten Bereichen nehmen in den nächsten sechs Monaten an dem bislang größten Versuch zur Viertagewoche teil.

Bereits vor einem Jahr sorgte ein ähnliches Experiment aus Island für internationale Schlagzeilen. Das Ergebnis: Das Wohlbefinden der Teilnehmenden hat sich gesteigert, gleichzeitig ist die Produktivität laut Studienbericht gleich geblieben oder gar gestiegen – Erkenntnisse, die auch andere Studien belegen.

Die Debatte um eine Arbeitszeitreduktion ist auch hierzulande nicht neu, die 40-Stunden-plus-Woche hat für viele ausgedient. Doch wie klappt das mit der Produktivität? In Island wurden Einbußen verhindert, indem Arbeitsroutinen verbessert wurden. Die vielfache Forderung, die Arbeitswelt müsse sich an die Menschen anpassen – und nicht umgekehrt –, findet hier deutlichen Zuspruch. Auch in Österreich setzen immer öfter Firmen auf kürzere Arbeitszeiten und konnten einen weiteren positiven Nebeneffekt feststellen: mehr Bewerbungen. Vor dem Hintergrund fehlender Fachkräfte kann man heimischen Unternehmen also nur raten: Traut euch! (Anika Dang, 9.6.2022)