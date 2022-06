Der Horror-Shooter "The Callisto Protocol" gehörte sicher zu den Highlights der Show. Foto: Krafton

Da es in diesem Jahr keine große Videospiel-Show a la E3 gibt, eröffnete das Summer Game Fest am Donnerstag eine Woche voller Online-Präsentationen unterschiedlichster Veranstalter und Spiele-Hersteller, die in den nächsten Tagen noch mehr Spiele zeigen wollen.

An diesem Abend wurden zur Einstimmung drei Dutzend Trailer und ein wenig Gameplay zu kommenden Titeln präsentiert. Auch wenn man noch wenig über die Qualität der Spiele sagen kann, in jedem Fall wurde ein sehr breites Angebot in die virtuelle Auslage gestellt und so findet wohl jeder zumindest ein Spiel in der Liste, auf das er sich ab jetzt freuen kann.

The Last of Us – Multiplayer

Zumindest einmal angekündigt wurde der Multiplayer-Modus für die Last of Us Franchise. Der Modus wurde laut Entwicklern so groß, dass das Spiel kein Add-on, sondern tatsächlich ein eigenes Spiel werden soll. Die erste Konzeptzeichnung zeigt San Francisco und ein Setting, das ein wenig an ein Battle-Royale-Erlebnis a la PUBG erinnert. Nächstes Jahr soll das Spiel erscheinen.

Zusätzlich angekündigt wurde das Release-Datum des Remakes von Teil 1. Im September kann die überarbeitete PS5-Version gespielt werden.

Street Fighter 6

Toller Art-Style, schickes Gameplay. Nächstes Jahr wartet im Idealfall die Rückkehr des Fighting-Königs auf die Spieler. Bisher wurden nur wenige Charaktere gezeigt, aber bis zum Release ist auch noch Zeit. Der Autor dieser Zeilen freut sich sehr – wenn das was zählt.

Bekannte Gesichter werden in "Street Fighter 6" zurückkehren. Foto: Capcom

Alien Dark Descent

2023 erscheint das nächste Spiel mit der berühmten Alien-Lizenz. Nach einem langen, nichtssagenden Video einer gerenderten Zwischensequenz lassen die Entwickler kurz ins Spiel blicken. Offenbar handelt es sich um einen Twin-Stick-Shooter – darf man vermuten. Die Vorfreude darf im Zaum gehalten werden.



The Callisto Protocol

Große Dead Space Vibes bei diesem Horror-Shooter, der wirklich atemberaubend aussieht. Telekinese-Fähigkeiten und ein breites Waffenarsenal sollen gegen zahlreiche Monster und andere Gefahren helfen. Ach ja, das Spiel ist über die Maßen brutal. Spieler sollten einen starken Magen mitbringen.

Call of Duty: Modern Warfare 2

Bereits am 28. Oktober 2022 erscheint das nächste Call of Duty, das sehr an seine Vorgänger erinnert. Es sieht spektakulär aus und man fühlt sich schnell wie in einem Kriegsfilm. Technisch scheint das Spiel auch die neuen Konsolen zu fordern, obwohl es ebenfalls für die Generation davor erscheinen wird.

Saints Row

Eine witzige Idee liefert das bald erscheinende Saints Row. Ab sofort kann man sich seinen Charakter bereits erstellen und zum Release dann gleich loslegen. Ein kurzer Trailer zeigte die zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten, um in dem Open-World Action-Game im richtigen Outfit für Unruhe sorgen zu können.



Stormgate

Ehemalige Blizzard-Mitarbeiter präsentierten Stormgate, ein neues Real-Time-Strategy Spiel. Der Starcraft-Konkurrent hat noch kein Release-Datum, man kann sich aber schon auf der Website für die Beta anmelden. Bis auf einen Trailer waren nur noch wenige Screenshots zu sehen. Hier wird die Entwicklung wohl noch ein paar Jahre dauern.

Highwater

Ein neues Indie-Game mit dem Namen Highwater ließ mit dem ersten Trailer schon einmal aufhorchen. Mit dem Schlauchboot bewegt man sich über eine überschwemmte Welt und landet an den verbleibenden Küsten, um dort nach Ausrüstung zu suchen. 2022 soll das Spiel erscheinen.

Midnight Suns

Zu dem neuen Firaxis-Spiel, den Machern der X-COM-Spiele, gab es leider nur einen Trailer zu sehen. Am 7. Oktober soll das rundenbasierte Strategiespiel mit Spider-Man, Ghost Rider und Dr. Strange erscheinen.

Rundenbasierte Superhelden-Action mit Spielkarten. Foto: Firaxis

Midnight Fight Express

Bereits Ende August erscheint dieses spannende Indie-Game, das ein wenig an Hotline Miami erinnert. Prügelnd oder schießend entledigt man sich mehr oder weniger kreativ zahlreicher Gegner und der Humor soll bei dem Game laut Trailer auch nicht zu kurz kommen.

Ebenfalls gezeigt

Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, dennoch seien noch einige Titel erwähnt. Nach 30 Jahren erscheint die Fortsetzung zum Klassiker Flashback, die im Winter 2022 erscheinen soll. Witchfire soll bald im Early Access verfügbar sein und wirkt wie eine Mischung aus Doom und Vermintide. Ein verrückter Shooter also, der zumindest unterhaltsam aussieht. Routine scheint ein weiterer Horror-Titel zu werden, der bereits vor zehn Jahren angekündigt wurde, jetzt dafür aber sehr stimmungsvoll aussieht und exklusiv für Xbox und PC erscheinen wird.

Fort Solis wird offenbar ebenfalls ein Horror-Spiel, bei dem man allerdings in erster Linie weglaufen muss, wie man nach einem kurzen Trailer vermuten darf. Eine witzige Überraschung war die Ankündigung von Goat Simulator 3. Das Spiel soll noch in diesem Jahr erscheinen – offenbar inklusive Multiplayer-Modus.

(aam, 9.6.2022)