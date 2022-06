Der Liverpool-Angreifer setzte sich in der Wahl gegen Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo Harry Kane sowie seine Liverpooler Teamkollegen Virgil van Dijk und Sadio Mané durch

Starke Saison. Foto: REUTERS / NOBLE

Der Ägypter Mohamed Salah ist von seinen Fußball-Kollegen zum Spieler des Jahres in England gewählt worden. Der 29-jährige Stürmer des FC Liverpool gewann die von der Professional Footballers" Association (PFA) durchgeführte Wahl zum zweiten Mal. Salah erzielte in der abgelaufenen Saison 23 Treffer und war gleichauf mit Heung-Min Son von den Tottenham Hotspur. Wie die PFA weiter mitteilte, ging die Auszeichnung bei den Frauen an die Australierin Sam Kerr vom FC Chelsea.

Salah setzte sich gegen die ebenfalls nominierten Kevin De Bruyne (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Harry Kane (Tottenham) sowie seine Liverpooler Teamkollegen Virgil van Dijk und Sadio Mané durch. (APA, 9.6.2022)