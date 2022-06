LeBron James hat Geld zum ausgeben. Foto: APA/AFP/Tran

Der viermalige NBA-Champion LeBron James träumt von einem eigenen Basketball-Team in Las Vegas. "Ich würde gerne eine Mannschaft besitzen. Ich will ein NBA-Team kaufen, ganz klar. Und ich möchte, dass es in Vegas sein wird", sagte der 37-Jährige in seiner Talkshow "The Shop".

Las Vegas gilt neben Seattle als ein möglicher Standort für eine neue Franchise. NBA-Commissioner Adam Silver hatte Anfang der Woche allerdings erklärt, dass es keine aktuellen Pläne für eine Erweiterung der derzeit 30 Mannschaften umfassenden Liga gibt. Im Glücksspielparadies Las Vegas sind bereits Teams aus der NFL (American Football) und NHL (Eishockey) beheimatet, zudem ist immer wieder ein Umzug der Baseballer der Oakland A's ein Thema.

James ist nach Angaben des Wirtschaftsmagazins Forbes der erste aktive NBA-Profi, der bei den Einnahmen die Schallmauer von einer Milliarde Dollar durchbrochen hat. Allein im vergangenen Jahr soll der Basketball-Superstar von den Los Angeles Lakers durch Gehalt und Werbung 121,2 Millionen verdient haben. (APA, 10.6.2022)