Ewald Tatar wollte nicht absagen.

Der Start in das diesjährige Nova Rock stand unter keinem guten Wetterstern: Das Publikum musste wegen des verspäteten Beginns auf einige Bands verzichten, weil der komplett durchweichte Untergrund erst wieder festivaltauglich gemacht wurde. Die Mehrkosten für Material und Personal gehen für die Veranstalter "in die Millionen", so Intendant Ewald Tatar.

Er zeigte Verständnis für den Unmut angesichts der Staus bei der Zufahrt, weil einige Parkflächen nicht befahrbar waren, betonte aber auch: "Acht von zehn Festivals hätten abgesagt." Ihm habe "ein Bauer gesagt, dass es von November bis jetzt weniger geregnet hat als in den letzten drei Tagen. Die Folge: Flächen zum Parken, aber auch vor den Bühnen verwandelten sich in tiefen Matsch.

Da war Unmut

Bei der Anreise staute es sich daher zum Teil stundenlang. Tatar meint, es "war uns wichtig, dass wir das Festival nach den zwei Pandemie-Jahren spielen. Wir mussten ein paar Bands absagen, um das Gelände auf Vordermann zu bringen. Es steckt eine enorme Logistik dahinter, es will jeder sein Bier haben und sein Essen kaufen, aber du musst die Waren zu den Ständen bringen – und das Gelände war nicht zu befahren. Ich kann nur meinen Hut ziehen vor jenen, die das Festival noch ermöglicht haben", so der Veranstalter. (APA,10.6.2022)