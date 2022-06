Foto: APA/Georg Hochmuth

Gegenüber dem Rechnungshof hat die ÖVP 2019 angegeben, die Wahlkampfkosten-Obergrenze bei der Nationalratswahl in diesem Jahr eingehalten zu haben. Der Rechnungshof bezweifelt das nunmehr stark, wie er in einer Pressemitteilung berichtet. Er hat eine Reihe von Verstößen gegen das Parteiengesetz angezeigt.

Unter anderem sei es "mit der politischen Lebenswirklichkeit schwer in Einklang zu bringen", dass für die Nationalratswahl deutlich weniger ausgegeben worden sein soll als beispielsweise bei der EU-Wahl.

Grundsätzlich muss sich der Rechnungshof auf Angaben der Parteien verlassen, ein Einblick in ihre Buchhaltung ist ihm nicht möglich. Er verfügt nach eigenen Angaben allerdings über Unterlagen, die die Angaben der ÖVP zweifelhaft erscheinen lassen. Fragen dazu seien von der Partei teilweise nicht beantwortet worden, kritisiert das Kontrollorgan. Zum Beispiel wollte die ÖVP nicht näher darauf eingehen, warum bestimmte Kosten, die in diesen Dokumenten zu sehen sind, nicht für den Wahlkampf eingerechnet wurden.

Aus diesem Grund gebe es genügend Anhaltspunkte, um den Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) über einen Verstoß gegen das Parteiengesetz zu informieren, erklärt der Rechnungshof. Im Sommer 2021 habe dieser Senat allerdings entschieden, dass ein Wirtschaftsprüfer eingesetzt werden muss, um die Zahlenangaben nochmals zu prüfen. Das wolle man nun erstmals tun. "Die ÖVP hat vollen Zugang und Einsicht in die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen und Belege zu gewähren", so der Rechnungshof.

Türkise Großspenderin im Fokus

Das mutmaßliche Sündenregister der ÖVP ist lang. Der Rechnungshof führt beispielsweise eine möglicherweise unzulässige Spende im Bezug auf den Steirischen Bauernbundball an. Es gehe um eine Werbung für den Ball "aus öffentlichen Mitteln des Landwirtschaftsministeriums" in Höhe von 43.200 Euro.

Laut der Behörde könnten auch Spenden nicht entsprechend ausgewiesen worden sein. Es geht um Inserate in der Publikation "NÖ Gemeinde – Fachjournal für Gemeindepolitik", die als Wahlwerbung für die ÖVP gedient haben sollen. Der Rechnungshof führt auszuweisende Spenden von 29.000 Euro an. Als Medieninhaber scheint der Österreichische Kommunalverlag auf.

Genauer ansehen will sich der Rechnungshof aber auch die Zuwendungen an die ÖVP von Heide Margarethe Goëss-Horten, auch bekannt als Heidi Horten. Innerhalb von zwei Jahren flossen von ihr knapp eine Million Euro an die ÖVP – und zwar in Tranchen. Hier stellt sich für den Rechnungshof die Frage des Zeitpunkts der Spenden und einer allfälligen unverzüglichen Meldepflicht, wie es in der Aussendung heißt.

Der Twitter-Account des Altkanzlers

Aber auch die Betreuung des persönlichen Twitter-Accounts von Altkanzler Sebastian Kurz wirft scheinbar Fragen auf. Gemäß der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage, auf die sich der Rechnungshof bezieht, gab das Bundeskanzleramt an, dafür zuständig zu sein. Die Partei soll der Behörde allerdings 2019 mitgeteilt haben, selbst Medieninhaberin des Accounts gewesen zu sein. Der Account sei ausschließlich von der Partei betreut worden. "In diesem Zusammenhang wird der Rechnungshof eine Prüfung zum Thema 'Social-Media-Accounts von Regierungsmitgliedern' auf seinen Prüfplan setzen", heißt es in der Aussendung. (muz, jan, 10.6.2022)