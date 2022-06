Open-Air-Kinos gehören zu den schönsten Sommerfreuden, die man in ganz Österreich genießen kann. Was schätzen Sie an den Freiluftkinos?

Ein lauer Sommerabend, ein kühler Drink in der Hand und auf der Leinwand ein spannender Film: Sommerkinos erfreuen sich nicht umsonst großer Beliebtheit. Ob man es anspruchsvoll im O-Ton liebt, musikalische Highlights auf der Leinwand genießen oder schlichtweg gut unterhalten werden will – Filmfans haben beim breiten Angebot der zahlreichen Spielstätten auch heuer wieder die Qual der Wahl.

In der warmen Jahreszeit wird der Kulturgenuss gern nach draußen verlegt – wie hier im Volxkino. Foto: St. Balbach Art Produktion

Sommerkinos von Wien bis Bregenz

Allein in Wien gibt es in dieser Saison mehr als zehn Open-Air-Kinos für verschiedenste Ansprüche. Die Bandbreite reicht vom kleinen Kurzfilmfestival Dotdotdot bis zum Filmfestival auf dem Rathausplatz, bei dem Musikhighlights vom Rockkonzert bis zur Oper auf der ganz großen Leinwand gezeigt werden. Filme können etwa auf dem Dach der Wiener Hauptbücherei, im Augarten und am Karlsplatz genossen werden, das Angebot reicht vom Blockbuster bis zum Science-Fiction-Klassiker für Kennerinnen und Kenner. Eine Sonderstellung nimmt das Volxkino ein, das als Wanderkino durch die Bezirke zieht und den Open-Air-Filmgenuss bei freiem Eintritt auf öffentlichen Plätzen und in Gemeindebauten ermöglicht.

Auch in den Bundesländern ist der sommerliche Kino-Siegeszug ungebrochen – ob Mondscheinkino im burgenländischen Bildein, Open-Air-Kino im Burghof in Klagenfurt oder Leslie Open in der Grazer Altstadt. In Kitzbühel findet ein Filmfestival unter freiem Himmel statt, in Bludenz ein alpines Kurzfilmfestival und in Salzburg das Trumer-Sommerkino auf dem Brauereigelände Obertrum. In Oberösterreich wird unter anderem zum Sommerkino Braunberg in Freistadt geladen, und auch Niederösterreich bietet von Baden bis Zwettl schier unzählige Sommerkinos.

