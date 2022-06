Seichtseeing: Neusiedler See ab Mörbisch und die Sulm

Eines haben die folgenden zwei Tipps gemein: Wer kentert, muss aufpassen, dass er sich nicht den Kopf weh tut. Der Neusiedler See ist bekannt dafür, gerade wenig Wasser zu haben. Auch auf der Sulm kann es sein, dass man sein Kanu da und dort ein Stück tragen muss. Die Sulm befährt man am besten zwischen Heimschuh und der Steineren Wehr in Kaindorf. Für eine Tour am Neusiedler See ist Mörbisch ein guter Ausgangspunkt, weil es da mehr als nur Schilf zu sehen gibt. (glu)