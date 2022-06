4.284.320 positive Testergebnisse gab es bisher österreichweit.

Wien – Die Zahl der Neuinfektionen ist mit 4.271 seit Donnerstag um 873 gesunken. Derzeit befinden sich 473 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung, das sind um drei mehr als am Donnerstag. Davon werden 35 auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl hat sich im Vergleich zu Donnerstag um vier Personen verringert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 247. Bisher gab es in Österreich 4.284.320 positive Testergebnisse. Mit Stand Freitag sind österreichweit 18.690 Personen an einer Corona-Infektion verstorben und 4.224.080 wieder genesen.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der letzten Meldung:

Burgenland: 131

Kärnten: 213

Niederösterreich: 924

Oberösterreich: 487

Salzburg: 266

Steiermark: 401

Tirol: 243

Vorarlberg: 230

Wien: 1.376

Alle aktuellen Zahlen zum Coronavirus finden Sie hier. (red, 10.6.2022)