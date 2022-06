Ian Poulter geht gegen seine Suspendierung durch die PGA-Tour gerichtlich vor. Foto: AFP/Dennis

London – Der britische Profigolfer Ian Poulter will seine Suspendierung von der PGA-Tour anfechten. Das erklärte der 46-Jährige in London, wo er derzeit am Auftaktturnier der umstrittenen neuen LIV Invitational Series abschlägt. Genau wegen dieser Teilnahme wurden er und 16 weitere Golfer, darunter auch der sechsfache Major-Sieger Phil Mickelson, von der US-Tour suspendiert. "Ich werde auf jeden Fall Berufung einlegen. Es macht keinen Sinn", sagte die ehemalige Nummer fünf der Welt.

"Zwei Tour-Karten zu haben und die Möglichkeit, auf der ganzen Welt Golf zu spielen, was ist daran falsch?", fragte Poulter in Richtung PGA-Tour-Chef Jay Monahan, der am Donnerstag die Suspendierungen bekanntgegeben hatte. "Ich habe meine Mitgliedschaft nicht gekündigt, weil ich nicht das Gefühl habe, etwas falsch gemacht zu haben. Ich habe 25 Jahre lang auf der ganzen Welt gespielt", meinte der Brite enttäuscht.

Der frühere US-Open-Champion Graeme McDowell erklärte, er sei 30 Minuten vor dem Abschlag am Donnerstag in London widerwillig von der PGA-Tour zurückgetreten. Ex-Masters-Champion Sergio Garcia wiederum sagte, ihn störe die Suspendierung nicht. Am Turnier in London nimmt auch der Burgenländer Bernd Wiesberger teil.

Der Machtkampf zwischen der PGA-Tour und der von Saudi-Arabien finanzierten LIV Series erschüttert derzeit den Golfsport bis in die Grundfesten. LIV Golf hatte die Maßnahmen der US-Serie als "rachsüchtig" bezeichnet. Die neue Golf-Serie steht wegen des Millionen-Investments aus Saudi-Arabien in der Kritik. Hintergrund ist, dass das wegen Menschenrechtsverletzungen kritisierte Land mit lukrativen Sportveranstaltungen versucht, sein Ansehen aufzubessern. (APA/Reuters, 10.6.2022)