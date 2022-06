Klaus Mäkelä hat einen neuen Job EPA

Der Finne Klaus Mäkelä wird der neue Chefdirigent des Amsterdamer Concertgebouw-Orchesters. Das teilte das Orchester am Freitag mit. Der 26 Jahre alte Mäkelä wird der achte Chef des berühmten Orchesters. Er folgt Daniele Gatti, der 2018 nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung von Musikerinnen entlassen worden war.

Mäkelä hatte 2020 in Amsterdam sein Debüt gegeben und seither mehrfach mit dem Orchester gearbeitet. "Vom ersten Moment an war deutlich, dass es hier um eine perfekte Kombination geht", teilte das Orchester mit. Der Finne ist noch Chefdirigent des Philharmonischen Orchesters von Oslo und des Orchestre de Paris. Wegen dieser langen vertraglichen Verpflichtungen könne sein Vertrag in Amsterdam offiziell erst 2027 beginnen. Bis dahin gehe man eine "künstlerische Partnerschaft" ein.

Die enge Zusammenarbeit des Concertgebouw-Orchesters mit Mäkelä soll im August mit einer Reihe von Konzerten in Amsterdam, Köln und Berlin starten. (APA,10.6.2022)