Aufwachen zum Klang von Vogelgezwitscher, mit einem Schritt im Freien und bereit, sich mitten im Grünen auf dem Campingkocher einen Kaffee zu machen: Wer Campingurlaube liebt, für den klingen solche Szenen großartig. Wer kein Freund des "Zeltelns" ist, hat weit weniger Grund zu schwärmen. Man sieht vor dem inneren Auge, wie man durch lärmende Nachbarn unsanft geweckt wird, über Rückenschmerzen nach einer unbequemen Nacht im Schlafsack klagt, von Gelsen zerstochen ist und sich erst einmal in die Schlange wartender Menschen vor WC oder Dusche einreihen darf.

Lieben Sie Camping? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/ronstik

Camping: Wie viel Luxus brauchen Sie im Urlaub?

Am Camping scheiden sich die Geister – was der eine romantisch verklärt sieht, hocherfreut, im Urlaub dem Minimalismus zu frönen, ist für den anderen die Horrorvorstellung schlechthin: ein Urlaub ohne jegliche Annehmlichkeiten? Nein, danke.

Vier Wände gegen ein Zelt oder einen Wohnwagen einzutauschen ist nicht für jeden Menschen eine reizvolle Vorstellung – und teilweise auch eine, die in jüngeren Jahren großen Spaß macht, aber im Lauf des Lebens an Reiz verliert. Bei manchen lebt die Liebe dazu wieder auf, wenn sie Eltern werden – sind doch Kinder oftmals große Fans vom "Abenteuer Camping". Und für andere heißt es: Wenn schon Camping, dann Glamping, also die glamouröse Variante des Übernachtens unter freiem Himmel.

Wie ist es bei Ihnen?

Was lieben Sie am Camping – und was hassen Sie daran? Wie viel Luxus brauchen Sie im Urlaub? Haben Sie es in jüngeren Jahren gern getan, jetzt aber andere Ansprüche an eine gelungene Reise? Erzählen Sie im Forum! (dahe, 14.6.2022)