STREAMINGTIPPS

BYE-BYE, BIRMINGHAM

Peaky Blinders – Die Gangs von Birmingham Dieser Abschied schmerzt besonders. An die Abscheulichkeiten der Gangs von Birmingham hat man sich so gewöhnt, an Knall erbse Tommy Shelby ebenso, an die flotte Garderobe und das coolste Sounddesign im gesamten Serienuniversum sowieso. Ganz aus ist es nicht. Die BBC verspricht für das Finale einen Film und lässt es bis dahin schon einmal ordentlich tuschen. Netflix

EINE NEUE SUPERHELDIN

Ms. Marvel Das Werden und Wachsen der kleinen Kamala (Iman Vellani) zur starken Frau Marvel verspricht eine interessante Verknüpfung von Comic-Elementen und Echtfilm. Aber das ist nicht das Einzige: Kamala Khan ist die erste Muslimin mit Superpower in den Armen. Disney+

FRUCHTBARE FOLGEN

Sei lieb, bete und gehorche 2008 sorgte eine Razzia auf der Yearning for Zion Ranch in Texas für Aufsehen. Es gab Beweise für Vorfälle des sexuellen, physischen und psychologischen Missbrauchs. Filmemacherin Rachel Dretzin rekonstruiert die Ereignisse rund um die verschlossene, polygame Sekte der Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints und dessen selbsternannten Propheten Warren Jeffs. Netflix

TV-TIPPS

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: Kostenfrage Heimtherapie. / Nachgefragt: Bekommt eine Frau mit Demenz nun doch eine höhere Pflegegeld-Stufe? / Teure "Besitzstörung" mit Pkw. Bis 19.00, ORF 2

19.20 DOKUMENTATION

Welterbe in Gefahr – Wie viel Macht hat die Unesco noch? Im Kampf gegen Bauwut und Übertourismus ist das größte Druckmittel der Unesco die Androhung, den Welterbe titel abzuerkennen. Doch immer öfter laufen die Drohungen ins Leere. Manche Städte verzichten sogar freiwillig auf das Label. Die Doku fragt, wie viel Macht die Unesco noch hat. Bis 20.00, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Baumeister der Republik: Helmut Zilk Am

9. Juni wäre der ehemalige Wiener Bürgermeister 95 Jahre alt geworden. Ein Porträt des Fernsehjournalisten und Kommunalpolitikers, der 1993 Opfer eines rechtsradikalen Anschlags wurde. Bis 21.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTATION

Nawalny Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny wurde am 20. August 2020 Opfer eines Giftanschlags. Daniel Roher rekonstruiert die Tat. Bis 0.40, ORF 3

23.30 KLASSIKER

Die glorreichen Sieben (The Magnificient Seven, USA 1960, John Sturges) Sieben Abenteurer befreien ein mexikanisches Dörfchen von der Willkür einer Räuberbande. Sturges’ Remake eines Kurosawa-Klassikers ist ein enzyklopädischer Western. Bis 1.35, ZDF