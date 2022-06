Kontra

von Michael Hausenblas

Mein Reisegefährte und ich entstiegen der Eisenbahn in der Pampa Portugals. Der Grund war amouröser Natur, mein Kumpan hatte sich in eine hier ansässige Schönheit verschaut. Die beiden Turtelnden verschwanden auf dem Bahnsteig, als hätte sie der Hafer gestochen.

Meine Unterkunft ward, entsprechend meinem Interrail-Budget, in Form einer stromlosen Bruchbude gefunden. Den Abend verbrachte ich zechend in einer Kaschemme namens Casa das Ratas in der Gesellschaft indigener Trinker, die mich nach der Sperrstunde in mein Kabuff geleiteten.

Der Mond schien gar nicht helle, als ein Mordsbrand auf der Zunge mir den weinseligen Schlaf raubte. Eine nicht verschlossene Flasche Orangensaft neben der Pritsche versprach Erlösung, wenngleich der Anteil an Fruchtfleisch mich feste schlucken und mehr noch wundern ließ. Des Rätsels Lösung ließ bis zur Morgensonne auf sich warten. Horden von Ameisen erklommen die pickige Flasche. Eine rein, eine raus. (RONDO, 1720.6.2022)