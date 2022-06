Nach Kritik an Martin Hintereggers Geschäftsbeziehung zu Heinrich Sickl wackelte das Fußballturnier. Das Musikfestival "Festi:ball" auf der Schlosswiese Albeck wurde abgesagt

Nach kritischen Schlagzeilen: Martin Hinteregger lässt seinen "Hinti-Cup" stattfinden. Foto: Imago/Thomas Voelker

Ein Hobbyfußballturnier von Martin Hinteregger sorgt seit Donnerstag für Schlagzeilen. Ursprünglich wollte der ÖFB-Teamspieler den Hinti Cup, ein Kleinfeldturnier für Fans in Sirnitz in Oberkärnten, mit dem ehemaligen Grazer FPÖ-Gemeinderat Heinrich Sickl organisieren. Nach Kritik an Hintereggers Geschäftsbeziehung zu Sickl, der als spendabler Förderer der rechtsextremen Identitären Bewegung galt, distanzierte sich Hinteregger umgehend von Sickl und jeglicher rechtsextremen Gesinnung.

Hinteregger kündigte in einem Instagram-Posting an, die Veranstaltung werde "alternativ geprüft". Nur einen Tag später vermeldete Hintereggers Organisationsteam, der Hinti Cup werde wie geplant Mitte Juni stattfinden. Nur ohne Musikfestival "Festi:ball". Der im Rahmen des Turniers geplante Event, bei dem Künstler wie DJ Ötzi, Melissa Naschenweng oder Klingande hätten auftreten sollen, wurde abgesagt. Schloss Albeck befindet sich im Besitz der Familie Sickl.

Hinteregger postete auf Instagram, er sei ebenso wie die Familie Sickl in Sirnitz verwurzelt, das Schloss Albeck, das Anwesen und die Umgebung seien eine naheliegende Wahl gewesen. Von den politischen Aktivitäten der Familie Sickl will Hinteregger nichts gewusst haben.

Die Veranstalter betonen überdies, dass der Hinti Cup "ein Turnier ist, das auf Vereinsebene mit den Fußballvereinen in Sirnitz, Weitensfeld, Oberglan und Steuerberg organisiert wird, auch wenn es einen anderen Anschein hat und eng verknüpft mit dem Festi:ball erscheint. Hinti Cup, das Fußballturnier, das im Wesentlichen von Martin Hintereggers Vater Franz und Daniel Kauss und mit etwas finanzieller Unterstützung des Tourismusvereins Sirnitz organisiert wird, stand zu keinem Zeitpunkt in einer Geschäftsbeziehung zum erwähnten Geschäftspartner." (Florian Vetter, 10.6.2022)