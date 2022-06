Günstig

Die Waffeln sind hell gebacken, das fällt den Kindern auf. Hat das Auswirkungen auf den Geschmack? Die Urteile gehen von sehr süß (dabei sind’s "nur" 31 Gramm pro 100 Gramm) bis sehr knusprig. Unter dem Strich können die Neapolitaner vom Diskonter überzeugen. Auch wenn sie Palmfett enthalten. Das steckt übrigens in jedem der hier getesteten Produkte.

Sondey Neapolitaner, 65 g, Lidl 0,99 Euro (Viererpackung)

Die Mannerschnitte: 1898 von Josef Manner erfunden und die Benchmark im Sample. Hat sich unser Geschmackssinn schon so an sie gewöhnt, dass man sie blind erkennt? Liegt es an der hohen Zuckermenge von 46 Gramm je 100 Gramm? Dem Mehr an Haselnüssen? Fix ist: Sie schmecken allen am besten. Sie bröseln gar arg. Dafür gibt’s pro Packung zehn Gramm mehr Inhalt als beim Rest.

Manner Original Neapolitaner 75 g, Spar 2,99 Euro (Viererpackung)

Noch einmal Diskonter-Waffeln – tatsächlich steht auf keiner Packung hier "Schnitten" geschrieben –, die gut abschneiden. Sie riechen "nussig", befindet man, optisch fällt die "hellere" Füllung auf. Geschmacklich sind sie okay, weniger süß, mit nur 23 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Der Haselnussanteil liegt mit acht Prozent gleichauf mit den Schnitten von Lidl und Auer.

Finest Bakery Neapolitaner, 65 g, Hofer 1,19 Euro (Viererpackung)

Es dauert nicht lange, bis einer der (älteren) Mittester ruft: "Das schmeckt doch irgendwie so wie die Tortenecken von Auer!" Tatsächlich ist die Cremefüllung hier etwas feiner und erinnert an ein bekannteres Produkt des genannten Herstellers. Vielleicht nennt er sie deshalb dezidiert nicht "Neapolitaner". Trotz ihrer Andersartigkeit konnten auch diese Waffeln überzeugen.

Auer Waffeln Haselnuss, 65 g, Billa Plus, 2,29 Euro (Dreierpackung)

