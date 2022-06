Lena Zeise, "Das wahre Leben der Bauernhoftiere". € 16,90 / 40 Seiten. Klett Kinderbuch, Leipzig 2020. Ab 7 Foto: Klett Kinderbuch

Was du noch nicht über Kühe (und andere Nutztiere) gewusst hast: Dazu gehört vielleicht auch, wie ihr Leben auf dem Bauernhof bzw. in landwirtschaftlichen Betrieben konkret abläuft. Dabei werden unbekannte Wörter wie z. B. Biestmilch erklärt – das ist die erste Milch, die ein Kalb trinkt, die für seine Gesundheit besonders wichtig ist. In sachlichem Ton werden aber auch viele Themen angesprochen, die betroffen machen und zum Nachdenken anregen: Etwa wie stressig es für die Tiere ist, wenn sie zum Schlachthof einen längeren Transport zurücklegen müssen, oder was Tierhaltung in Großbetrieben mit der Rodung des Regenwalds zu tun hat. Lena Zeise hat für dieses Buch sehr umfangreich recherchiert: Sie bildet die Tiere in einer Maltechnik ab, die wie ein Foto wirkt. So kann man am Fell der auf dem Cover abgebildeten Kuh sogar einzelne Härchen erkennen.