11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Leonore Gewessler. Die grüne Infrastrukturministerin stellt sich den Fragen von Susanne Puller (APA) und Matthias Westhoff (ORF). Bis 12.00, ORF 2

12.00 MAGAZIN

Hohes Haus mit diesen Themen: Österreichs Weg in die digitale Zukunft. Dazu ein Studiogespräch mit Florian Tursky, dem Staatssekretär für Digitalisierung und Telekommunikation im Finanzministerium. / EU-Klimapaket zerfleddert. Bis 12.30, ORF 2

20.10 THEMENABEND

Oktoskop: Babai (DE/XK/MK/FR 2015, Visar Morina) Der Film erzählt von Gezim (Astrit Kabashi) und Nori (Val Maloku). Vater und Sohn schlagen sich im Vorkriegskosovo der 1990er-Jahre mehr schlecht als recht durch. Als Gezim nach Deutschland emigriert, lässt er seinen Sohn zurück. Dieser setzt nun alles daran, seinem Vater zu folgen. Im Anschluss spricht Regisseur Visar Morina über seinen Film. Bis 22.20, Okto

Kosovo in den 90er Jahren: Der Vater sucht ein besseres Leben in Deutschland, der Sohn will nicht alleine zurückbleiben: "Babai" um 20.10 Uhr auf Okto. Foto: CrossingEurope

20.15 MAGAZIN

Erlebnis Bühne: Theater an der Wien – Die schönsten Momente Roland Geyer verabschiedet sich nach 16 Jahren vom Theater an der Wien. Barbara Rett nimmt das zum Anlass, die Höhepunkte dieser Ära zu beleuchten. Um 21.15 Uhr folgt Aus Stift Melk: Dido & Aeneas mit Michael Schade anlässlich der Eröffnung der Internationalen Barocktage Stift Melk, und um 22.25 Uhr zeigt der ORF Aus dem Theater an der Wien: Der feurige Engel – das Meisterwerk von Sergei Prokofjew in einer Inszenierung von Andrea Breth. Bis 0.30, ORF 3

20.15 HALLERVORDEN

Honig im Kopf (D 2014, Til Schweiger, Lars Gmehling) Als sein Sohn (Til Schweiger) beschließt, ihn in einem Altersheim unterzubringen, unternimmt ein alternder Alzheimerpatient (Dieter Hallervorden) mit seiner geliebten Enkelin (Emma Schweiger) eine Reise nach Venedig. Bis 23.05, Sat.1

21.50 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte Die Themen der Woche diskutieren bei Michael Fleischhacker: Christoph Schwennicke, Journalist, Helmut Thoma, ehem. RTL-Chef, Harald Oberhofer, Ökonom, Velina Tchakarova, Expertin für Geopolitik. Bis 22.50, Servus TV

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum:Kassen, Konten, Korruption – die ÖVP unter Verdacht Bei Claudia Reiterer diskutieren Martin Kreutner (Antikorruptionsvolksbegehren), Georg Krakow (Transparency International), Johanna Hager (Kurier) und der Politologe Peter Filzmaier. Bis 23.05, ORF 2

22.55 DOKUMENTATION

Mythos Otello Ot(h)ello ist der bekannteste schwarze Theaterheld. Welche Rolle spielten Schwarze in Shakespeares und Verdis Welt? Welchen Einfluss hatte das Kolonialzeitalter auf die Entstehung der Stücke? Jonas Kaufmann und Antonio Pappano sowie die Fußballlegende Jimmy Hartwig spüren dem Mythos nach. Bis 23.45, Arte

23.05 DOKFILM

Der Witz als Waffe – Der Jüdische Humor Der jüdische Humor ist ebenso eine komisch wie eine ernste Angelegenheit. Belege dafür finden sich schon im Talmud. Österreichische Humoristen, die die Shoah überlebt haben, stehen heute im Rang von Nationalheiligen: Karl Farkas, Gerhard Bronner oder Hermann Leopoldi. Die Dokumentation erzählt die reichhaltige Geschichte des jüdischen Humors. Bis 0.15, ORF 2

(Oliver Mark, 11.6.2022)