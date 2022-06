Untersuchungsausschuss

Sturm auf das US-Kapitol: Hat Trump eine Verschwörung angezettelt?

Am 6. Januar 2021 stürmen hunderte Anhänger des damaligen US-Präsidenten Donald Trump das Kapitol in Washington. Nun widmet sich ein Untersuchungsausschuss des US-Parlaments den damaligen Ereignissen. Mit ihm wollen die US-Demokraten beweisen, dass Trump damals eine Verschwörung angezettelt habe, um unrechtmäßig an der Macht zu bleiben.

