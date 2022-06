Österreichs Frauenteam matcht sich im ersten EM-Test mit Dänemark. Foto: imago/Eibner

Wiener Neustadt – Auf Österreichs Fußballerinnen wartet im Rahmen der Vorbereitung auf die EM im Juli in England die erste Härteprobe. Am Sonntag (13.30 Uhr, ORF 1) trifft die Nationalelf im Stadion Wiener Neustadt auf Dänemark, es handelt sich um eine Neuauflage des EM-Halbfinales von 2017.

"Dänemark ist ein richtig starker Gegner und ein richtig guter Gradmesser für uns, um den Istzustand zu erheben. Wir dürfen uns auf ein wirklich cooles Spiel freuen", sagt Teamchefin Irene Fuhrmann. Die Gäste sind als Nummer 15 der Weltrangliste vor Österreich (21.) platziert. Als es am 3. August 2017 in Breda um den EM-Finaleinzug ging, hatte erst ein 3:0 im Elfmeterschießen zugunsten der Däninnen entschieden. Die zurückgetretene Rekordtorschützin Nina Burger und die im ersten Camp noch fehlende Rekordspielerin Sarah Puntigam sind die einzigen Akteurinnen der damaligen Startformation, die fix am Sonntag fehlen.

Fragezeichen

Der Rest hat auch diesmal Chancen, Einsatzminuten zu sammeln. Das Standing hat sich bei den meisten auch fast fünf Jahre nach dem "Sommermärchen" nicht wesentlich verändert. Ein großes Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz der kürzlich erkrankten Topstürmerin Nicole Billa, die vor der Partie als Fußballerin des Jahres 2021 ausgezeichnet wird, sowie der rekonvaleszenten Viktoria Schnaderbeck und Laura Feiersinger.

Auch aufgrund der personell noch etwas ungewissen Situation rechnet Fuhrmann nicht damit, dass im ersten von drei EM-Tests gleich alles klappt. "Es geht darum, dass wir wieder in die Gänge kommen und uns an das Niveau im athletischen Bereich wieder gewöhnen", sagt die 41-Jährige. Viele Spielerinnen kamen aus dem Urlaub zum Lehrgang. "Da ist es klar, dass es auch ein holpriger Start werden kann." Ein gutes Ergebnis sei klarerweise immer das Ziel. "Es steht aber in diesem Spiel nicht im Vordergrund", sagt Fuhrmann.

Vor dem fünften Duell der Teams ist die Bilanz mit je zwei Siegen ausgeglichen. Die Däninnen werden von einem Mann trainiert, den man auch hierzulande gut kennt. Lars Söndergaard hat von 2000 bis 2009 im Männerfußball als Trainer bei Austria Salzburg, Austria Wien, dem GAK, Wacker Innsbruck und Red Bull Salzburg viele Sympathien gesammelt. (red, APA, 10.6.2022)