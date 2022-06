Katharina Schützenhöfer/Lena Maria Plesiutschnig – hier bei der EM 2021 in Wien – sind bei der WM in Rom voll auf Kurs. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Österreichs Beach-Volleyballerinnen ist der Einstieg in die WM im Foro Italico von Rom gelungen. In Gruppe B siegten Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig am Freitag gegen die Tschechinnen Barbora Hermannova/Martina Williams 2:0 (19,14). Alexander Huber/Christoph Dressler unterlagen in Pool E den Letten Aleksandrs Samoilovs/Janis Smedins 0:2 (-17,-16).

Am Samstag steigen Robin Seidl/Christoph Waller und Martin Ermacora/Moritz Pristauz in die Titelkämpfe ein.

Bei der bis zum 19. Juni andauernden Weltmeisterschaft treten 48 Männer- und 48 Frauenteams an. Gespielt wird zunächst eine Gruppenphase mit je zwölf Gruppen a vier Teams. Die besten zwei Teams jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten erreichen direkt die K.o.-Runde. Die acht verbliebenen Gruppendritten bekommen noch einmal eine Chance und spielen die verbliebenen vier Plätze in der Lucky-Loser-Runde aus. (APA, sid, 10.6.2022)