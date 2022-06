Ticker-Nachlese

Das war das Match gegen Weltmeister Frankreich

Parallelspiel: Dänemark unterlag Kroatien 0:1

Stimmen

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): "Ich glaube nicht, dass es irgendwas zu gratulieren gibt, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit diesem Ergebnis. Wenn du bis zur 83. Minute mit 1:0 führst und bis dahin aus dem Spiel nicht allzu viel zulässt, und dann bei einem Freistoß so ein Tor weggibst, dann ist das naiv, dann gibt es bei mir nichts, was sich nach gratulieren anfühlt. Ich bin mit dem Spiel insgesamt zufrieden, aber mit dem Ergebnis überhaupt nicht. Wir haben es super verteidigt, sind extrem kompakt und tief gestanden und hatten trotzdem immer wieder den ein oder anderen Konter. Am Ende geht es trotzdem um das Ergebnis. Wenn du 1:0 führst und einen Freistoß in der gegnerischen Hälfte hast, dann kannst du nicht acht Sekunden später ein Kontertor kriegen. Ähnlich wie gegen Dänemark, da war es ein Freistoß für den Gegner, diesmal war es ein eigener Freistoß, das hat uns in Summe vier Punkte gekostet."

Didier Deschamps (Frankreich-Teamchef): "Wir hätten gewinnen können, hatten viele Chancen und sind in der Abwehr gut gestanden, aber das Resultat war nur 1:1, was schade ist, Österreich hat ein tolles Team, das viel Engagement an den Tag gelegt hat, das muss man auch anerkennen. Mbappe hat sich gut genug gefühlt, um 30 Minuten zu spielen. Dass er das Tor geschossen hat, ist super für uns, er hätte auch noch ein zweites machen können. Die Spieler sind müde, aber das soll keine Ausrede sein. Heute sollte es nicht sein, doch wir haben noch ein weiteres Spiel."

Hugo Lloris (Frankreich-Kapitän): "Wir waren vorbereitet. Mit dem neuen Trainer gibt es eine neue DNA im österreichischen Team. Sie pressen sehr hoch. Es gab zwei unterschiedliche Halbzeiten. Sie spielten in der ersten sehr aggressiv. Die zweite haben wir klar kontrolliert. Leider ist uns kein zweites Tor gelungen."

David Alaba (ÖFB-Teamkapitän): "Wenn man sich die zweite Halbzeit anschaut, ist es vielleicht irgendwo gerecht. Trotzdem ist die Enttäuschung größer als die Freude über das Unentschieden. Das 1:1 dürfen wir in der Form einfach nicht bekommen. Da müssen wir einfach abgebrühter Fußball spielen und ruhiger bleiben. Für uns ist es bitter, weil wir das 1:0 mitnehmen müssen."

Zu seiner Auswechslung: "Die Adduktoren haben in der ersten Hälfte zugemacht und dann in der zweiten immer mehr."

Andreas Weimann (ÖFB-Torschütze): "Ich habe lange auf mein erstes Länderspieltor gewartet, es hätte dafür kein besseres Spiel geben können. Leider haben wir es am Ende nicht geschafft, dass wir es gewinnen. Aber wir haben sehr gut gespielt, die Fans waren super und es war ein geiles Spiel heute. Sie sind nicht umsonst Weltmeister. Wir wussten, dass wir noch besser spielen müssen als in den ersten zwei Spielen. Ich glaube, wir haben das auch gemacht und holen am Ende verdient einen Punkt. Wir können sicher zufrieden sein."

Patrick Pentz (ÖFB-Teamgoalie): "Wir haben es über weite Strecken wirklich nicht so schlecht gemacht. Natürlich wissen wir, dass das eine Topmannschaft ist, der amtierende Weltmeister, natürlich wird das dann nicht easy – das war uns klar. Wir machen durch eine Mörderballeroberung vom Xaver und den Pass vom Konny auf den Andi ein unglaubliches 1:0. Dann stehen wir wirklich gut, lassen nur teils ein paar Chancen zu. Einmal bist du dann unachtsam und dann spielt er halt seinen Speed aus."