In den vergangenen 24 Stunden sind vier Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben

Österreichweit sind mit Stand Samstag 18.694 Personen mit einer Corona-Infektion verstorben und 4.226.460 wieder genesen. Foto: APA / GEORG HOCHMUTH

Wien – Am Samstag wurden in Österreich 4.107 Neuinfektionen gemeldet, um 164 weniger als am Vortag. Die Zahl der neuen Fälle liegt erneut über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 3.384 und ist auch deutlich höher als der Wert vom Samstag vergangener Woche, damals waren 2.621 Neuinfektionen gemeldet worden. Binnen 24 Stunden kamen vier weitere Todesfälle hinzu. Mit Samstag gab es 43.273 aktive Fälle, um 1.723 mehr als am Tag zuvor.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 264 und ist damit leicht angestiegen. Derzeit befinden sich 473 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 35 auf Intensivstationen betreut. Diese Zahlen sind im Vergleich zum Vortag konstant geblieben, innerhalb einer Woche ging sie um zwölf Patientinnen und Patienten zurück. In Österreich gab es bisher insgesamt 4.288.427 positive Testergebnisse.

Vier Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 kamen seit Freitag dazu, im Sieben-Tage-Schnitt waren es täglich 3,6. Insgesamt wurden in den vergangenen sieben Tagen 25 Covid-Tote registriert. Österreichweit sind 18.694 Personen mit einer Corona-Infektion verstorben – pro 100.000 Einwohner starben seither 208,2 Menschen an oder mit Covid-19. 4.226.460 Menschen sind seit Anbeginn der Pandemie wieder genesen.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der letzten Meldung:

Burgenland: 108

Kärnten: 149

Niederösterreich: 883

Oberösterreich: 662

Salzburg: 290

Steiermark: 348

Tirol: 196

Vorarlberg: 202

Wien: 1.309



Alle aktuellen Zahlen zum Coronavirus finden Sie hier. (red, 11.6.2022)