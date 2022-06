Landtagsklubobmann Gebi Mair wird Spitzenkandidat, den zweiten Platz in der Landesliste erhält seine Co-Partnerin, Gesundheitsexpertin Petra Wohlfahrtsstätter. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Drei Tage mussten sich die Tiroler Grünen gedulden, jetzt steht das Ergebnis fest: Landtagsklubobmann Gebi Mair wird Spitzenkandidat der Tiroler Grünen und führt diese gemeinsam mit Petra Wohlfahrtstätter in die nächste Landtagswahl 2023. Das Ergebnis einer am Mittwoch durchgeführten Online-Wahl, bei der drei Viertel der 382 Tiroler Parteimitglieder ihre Stimme abgaben, wurde am Samstag bei der Landesversammlung in Kufstein präsentiert.

56 Prozent der Stimmen



Mit 56 Prozent von 284 gültigen Stimmen konnten sie sich gegen Soziallandesrätin Gabriele Fischer, die gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Georg Kaltschmid antrat, durchsetzen. "Wir Grünen gehören alle zusammen, liebe Gabi, lieber Georg", bedankt sich der frischgekürte Spitzenkandidat bei seinen Kontrahenten und seiner Vorgängerin, Ingrid Felipe.

Der Ausgang der Wahl wurde auch vom Landes-Koalitionspartner ÖVP sehr aufmerksam beobachtet. Zuletzt hatte es beträchtliche Unstimmigkeiten wegen eines grünen Vorstoßes zu einer generellen Temporeduktion auf allen Straßen gegeben. Zu dem Duell Fischer gegen Mair kam es überhaupt erst durch den angekündigten Rückzug von Grünen-Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe nach der Landtagswahl. (etom, 11.6.2022)