22-jähriger französischen Nationalspieler kommt von AS Monaco

Tchouameni lag am Freitag im Happel-Stadion. Foto: APA/AFP/FRANCK FIFE

Champions-League-Sieger Real Madrid hat sich die Dienste des französischen Nationalspielers Aurelien Tchouameni gesichert – und greift für den 22-Jährigen dem Vernehmen nach tief in die Tasche. Medienberichten zufolge wird für den Mittelfeldspieler eine Ablösesumme von bis zu 100 Millionen Euro fällig. Tchouameni kommt von AS Monaco und unterschreibt beim spanischen Fußball-Meister einen Vertrag über sechs Jahre bis Sommer 2028.

Tchouameni ist nach DFB-Nationalspieler Antonio Rüdiger der zweite Neuzugang beim Klub von ÖFB-Kapitän David Alaba. Der deutsche Innenverteidiger war ablösefrei, sein Vertrag beim FC Chelsea lief aus.

Tchouameni wird am Dienstag in Madrid vorgestellt. Für die Nationalmannschaft hat er bislang neun Spiele absolviert und dabei ein Tor erzielt, in Monaco war Tchouameni unbestrittener Stammspieler. (sid, 11.6.2022)