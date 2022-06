Nächste Pole. Foto: AP/Mohammed

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat sich in der Formel 1 die Pole Position für den Großen Preis von Aserbaidschan gesichert. Der Monegasse fuhr im Qualifying am Samstag auf dem schwierigen Stadtkurs in Baku in 1:41,359 Minuten die schnellste Runde und steht damit zum vierten Mal in Folge auf dem ersten Startplatz. Monaco-Sieger Sergio Perez (+0,282) komplettiert im Red Bull die erste Startreihe, knapp vor seinem Teamkollegen und Weltmeister Max Verstappen (+0,347).

Carlos Sainz (+0,455) landete im zweiten Ferrari auf dem vierten Platz. Für Leclerc war es die insgesamt sechste Pole in dieser Saison. Das Rennen am Sonntag startet um 13.00 Uhr (live ServusTV und Sky). In der WM-Wertung bahnt sich vor dem achten von 22 Saisonrennen ein Dreikampf an. Verstappen, der es in Baku in seiner Karriere noch nie aufs Podium schaffte, führt mit 125 Punkten knapp vor Leclerc (116) und Perez (110).

Aufgrund der herausfordernden Streckenführung hatte es in den vergangenen Jahren häufig Unfälle und Einsätze des Safety Cars gegeben. (APA, 11.6.2022)

Ergebnisse des Qualifyings für den Formel-1-Grand-Prix von Aserbaidschan in Baku am Samstag:

1. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1:41,359 Min.

2. Sergio Perez (MEX) Red Bull +0,282 Sek.

3. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,347

4. Carlos Sainz jr. (ESP) Ferrari +0,455

5. George Russell (GBR) Mercedes +1,353

6. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri +1,486

7. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +1,565

8. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri +1,697

9. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin +1,732

10. Fernando Alonso (ESP) Alpine +1,814

11. (in Q2 ausgeschieden) Lando Norris (GBR) McLaren 1:43,398 Min.

12. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren 1:43,574

13. Esteban Ocon (FRA) Alpine 1:43,585

14. Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo 1:43,790

15. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo 1:44,444

16. (in Q1 ausgeschieden) Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:44,643

17. Alexander Albon (THA) Williams 1:44,719

18. Nicholas Latifi (CAN) Williams 1:45,367

19. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1:45,371

20. Mick Schumacher (GER) Haas 1:45,775

Rennen am Sonntag (13.00 Uhr/live ServusTV und Sky)