Claudio Monteverdis "L'Orfeo" an der Wiener Staatsoper in der Regie von Tom Morris und mit dem Concentus Musicus

Slávka Zámečníková (als Euridice) und Georg Nigl (Orfeo) Pöhn

"Wir freuen uns auf euch", schallt es durch die Wiener Staatsoper. "Nur noch zehn Minuten bis zum Beginn der Feierlichkeiten!", kündigt eine euphorische Mikrostimme an. Währenddessen stolzieren die Figuren von Claudio Monteverdis Oper "L‘Orfeo" durch den Zuschauerraum. Mit Unterweltkönigin Proserpina plaudert man vielleicht darüber, dass sie ihren Gemahl, Plutone, später bitten wird, Euridice an Orfeo lebend zurückzugeben. Man macht Selfies mit Caronte, jenem Fährmann, der Tote in jene Sphäre bringt, von der es an sich keine Rückkehr mehr gibt. Lovely! Nice to meet you.

Es herrscht ausgelassene Stimmung an der Staatsoper, deren Zuschauerraum sich videolive im Bühnenbild spiegelt. Wenn es schon so lange keinen Opernball gab, so feiern doch zumindest Orfeo und Euridice im Haus am Ring ihre nahende Vermählung, an der auch der Dirigent teilnimmt. Und was für ein Auftritt! Der Mann, der für die Koordination der Musik verantwortlich zeichnet, Pablo Heras-Casado, wandert vom Trommelklang angekündigt durch die Zuschauerreihen zum Arbeitsplatz.

Mensch und Tier

Regisseur Tom Morris hat sich das im Sinne der Lebendigkeit nett ausgedacht; auch die Hochzeitsgesellschaft ist in ihrer märchenhaft surrealen Buntheit eine schrille Augenweide (Bühne und Kostüme: Anna Fleischle). Man trägt Wollknäuel-Skulpturen oder Segelschiffe auf dem Kopf, man ist behörnt, als wäre man Menschentier. Wir sehen einen Mix aus Shakespeares "Sommernachtstraum" und "Fluch der Karibik", Satyrspiel und Bacchanal, bis mitten im Fest Orfeo einen Schwächeanfall erleidet und Euridice danach mitten im Tanz tot umfällt.

Der Rest der Oper ist, wie bekannt, eine melancholisch-dramatische Form der Trauerarbeit, die bei Orfeos Versuch, die Geliebte zu retten, leider zum zweiten Tod Euridices führt. Orfeo hat Neptuones Gesetz gebrochen, sich also zu früh nach Euridice umgedreht, worauf sie ihm wieder abhanden kommt.

Wiederkehrender Schmerz

Zu diesem Werkzeitpunkt ist die Wiener Staatsoper längst aus dem Bühnenbild verschwunden, um einem Wald Platz zu machen. Und wie es in die Welt der Toten ging, hobt sich die festliche Tanzplattform und es wurde der Blick frei auf eine Art "Untererde" mit düsterem Wurzelwerk. Orfeo begegnen dabei nicht nur Prosperina, Plutone (Andreas Mastroni) und dem Fährmann mit dem Segelschiff auf dem Kopf. Nein. Die ganze Feiergesellschaft ist wieder da, Morris inszeniert mit ihr Szenen ständig wiederkehrenden Schmerzes, wieder und wieder zugefügter Wunden. Es ist ein Karussell des vertanzten Grauens zu sehen – längst aber hat man das Gefühl einer bunt daherkommenden szenischen Routine.

Und wenn schließlich Orfeo zum Schluss in den Himmel aufsteigt und mit ihm Euridice hat man das Gefühl, eine solide Erzählung erlebt zu haben, die ihre munteren Anfangsmomente leider nicht in szenische Substanz verwandeln konnte.

Gesang wurde besser...

Da stand etwa der impulsive Georg Nigl doch sehr oft leicht verloren an der Rampe. Wenn man bedenkt, über welch schauspielerische Möglichkeiten er an sich verfügt, wirte er als Orfeo szenisch nicht ausgelastet. Vokal findet Nigl im Elegischen immer wieder zu klaren sanften Linien. In der Höhe klingt es allerdings – bei hoher Intensität – jedoch nach Mühe. Slávka Zámečníková (als Euridice) ist dagegen mit Leichtigkeit und delikater Linienführung unterwegs.

Bis zur Pause schienen seltsamerweise alle vokal ihre Probleme zu haben. Ab dem 4.Akt aber wurde es besser. Da konnte Christina Bock (Botin und Proserpina) ihren kostbaren Klang entfalten. Und auch Kate Lindseys Stimme (Die Musik, Hoffnung und Echo) rundete sich zu klangvoller intonationssicherer Ausstrahlung, die in den edlen Klang des Concentus Musicus eingebettet war.

Das Ensemble, das von Nikolaus Harnoncourt gegründet wurde und das einst mit seinem Züricher Monteverdi-Zyklus Rezeptionsgeschichte schrieb, bot mit Dirigent Pablo Heras-Casado historisch Informiertes zwischen Klangfülle und pointierten Interventionen, wovon auch das etwas unausgewogen klingende Ensemble ebenso profitierte wie der respektable Hiroshi Amako als Apollo, der versuchte Orfeo zur Himmelfahrt zu überreden. Begeisterung im Haus. (Ljubisa Tosic,12.6.2022)