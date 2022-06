Niederländer erstmals in Aserbaidschan erfolgreich – Teamkollege Perez Zweiter vor den beiden Silberpfeilen – Ferraripilot Leclerc mit Motorschaden ausgefallen

Max Verstappen steht in Baku erstmals am Stockerl und gleich ganz oben. Foto: EPA/ALI HAIDER

Es läuft weiter für Titelverteidiger Max Verstappen in dieser Formel-1-Saison. Am Sonntag gewann der Niederländer vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez aus Mexiko und dem britischen Mercedes-Piloten George Russell den Großen Preis von Aserbaidschan. Für Ferrari setzte sich die Pannenserie nahtlos fort: Charles Leclerc machte vor Hälfte der Renndistanz in Baku ein Motorschaden einen Strich durch die Rechnung, Carlos Sainz schied wegen eines mechanischen Problems aus.

Lauda und Clark eingeholt

Nach dem Ausfall von Leclerc kontrollierte Verstappen das Rennen und holte schließlich überlegen seinen fünften Sieg in dieser Saison sowie seinen insgesamt 25. Karriere-Erfolg. Damit schloss er zu Österreichs Grand-Prix-Legende Niki Lauda und Jim Clark auf. In der WM-Wertung hängte der 24-Jährige Leclerc ab und führt nun 21 Punkte vor Perez, der neuer Zweiter ist.

"Es ist ziemlich schwierig. Es ist sehr enttäuschend, mir fehlen die Worte. Wir müssen uns das sehr genau anschauen", sagte Leclerc: "Es schmerzt." Die Roten warten trotz des wohl stärksten Motors im Feld seit über zwei Monaten auf einen Triumph. Letztmals siegte Leclerc in Australien.

Das nächste Rennen ist der Große Preis von Kanada in einer Woche in Montreal. (APA, 12.6.2022)