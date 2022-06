Martin Polaschek ist in die Politik gewechselt. Nun sucht die Uni Graz einen neuen Rektor. In der Zwischenzeit hat Vizerektor Peter Riedler sich offenbar an die Unispitze gewöhnt. Der interimistische Rektor, will auch offiziell ins Amt. Foto: Uni Graz/Tzivanopoulos

Nach der größten Hochschule des Landes – der Universität Wien – geht auch die Universität Graz nun in die Zielgerade auf ihrer Suche nach einem neuen Rektor oder einer neuen Rektorin. Am Montag findet an der Hochschule in der steirischen Landeshauptstadt das Hearing der sechs Kandidatinnen und Kandidaten statt. Sieben Personen haben sich für die Stelle, die durch den Wechsel des ehemaligen Rektors Martin Polaschek ins Bildungsministerium vakant wurde, beworben.



Nach den Hearings wird die eigens für die Rektoratswahl eingesetzte Findungskommission einen Dreiervorschlag an den Senat weiterleiten. Der wiederum einigt sich auf seine drei Favoriten und meldet diese weiter an den Universitätsrat. Dieser wählt am 23. Juni die neue Leitung der Hochschule. Die Funktionsperiode des neuen Rektorats beginnt mit Unistart am 1. Oktober.

Vizerektor in der Auswahl

Einen kleinen Startvorteil hat bereits Peter Riedler. Der Rechtswissenschafter ist seit 2011 Vizerektor. Zuletzt war er in dieser Funktion für Finanzen, Personal und Standortentwicklung an der Universität Graz zuständig. Seit Dezember 2021, nach dem Abgang Polascheks, ist Riedler geschäftsführender Rektor. Schon Polaschek war einst aus der Funktion des Vizerektors zum Leiter der Universität aufgestiegen.

Ebenfalls ein uniinterner Kandidat ist Kai-Uwe Fröhlich. Der Professor am Institut für Molekulare Biowissenschaften der Universität Graz war zudem langjähriger Leiter dieses Instituts und Vorsitzender des Fakultätsgremiums an der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Neben der Mitgliedschaft in vielen Gremien der Universität Graz war Fröhlich auch im Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen tätig.

Christian Köberl ist Professor für Impaktforschung und planetare Geologie an der Universität Wien. Köberl hat zehn Jahre das Naturhistorische Museum in Wien als Generaldirektor geleitet.

Internationale Bewerbungen haben es auch in die engere Auswahl geschafft. Der Finanzwissenschafter Markus Rudolf ist seit 2015 Rektor der WHU – Otto Beisheim School of Management in Deutschland und hat dort den Allianz-Stiftungslehrstuhl für Finanzwirtschaft inne. Ulrich Pöschl ist seit 2012 geschäftsführender Direktor der Abteilung für Multiphasenchemie am Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie.

Die einzige Frau im Rennen um den Posten: Betriebswirtin Carola Jungwirth war zunächst als Dekanin der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und anschließend bis 2020 als Präsidentin der Universität Passau tätig. Derzeit hat sie den Lehrstuhl für BWL / Internationales Management in Passau inne.

Auch TU Graz sucht Rektor

Am Dienstag geht es an der nächsten Hochschule gleich weiter. Sechs Bewerbungen seien aus dem In- und Ausland eingegangen, darunter zwei von Frauen. Doch nur einen Kandidaten hat die Findungskommission der Technischen Uni Graz zum Hearing für das Amt des neuen Rektors eingeladen. Dabei handelt es sich um ein intern bereits bekanntes Mitglied der Universität: Horst Bischof ist seit 2011 Vizerektor für Forschung. An der TU Graz ist aber noch etwas mehr Zeit: Die Amtszeit von Rektor Harald Kainz läuft noch bis Ende September 2023. (Oona Kroisleitner, Walter Müller, 13.6.2022)