19.40 REPORTAGE

Re: Krabbenfischer mit Gegenwind – Ein Berufsstand kämpft ums Überleben Niedrige Preise während der Corona-Pandemie und extrem gestiegene Dieselkosten gefährden die Existenzen vieler deutscher Nordseekrabbenfischer. Bis 20.10, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Hitze – was hilft wirklich?

Vor allem in enger verbauten Gebieten und in oberen Stockwerken kann die Hitze das Wohnen zur Qual machen. Welche Maßnahmen helfen? Um 21.05 Uhr folgt Die glutheiße Stadt, um 21.55 Krank vor Hitze? – Wie das Klima unsere Gesundheit verändert, und zum Abschluss um 22.45 Uhr steht Der Talk auf dem Programm. Bis 23.35, ORF 3

20.15 FUSSBALL

Nations League: Dänemark – Österreich Auf die Elf von Ralf Ragnick wartet ein sehr schweres Auswärtsmatch. Anpfiff ist um 20.45 Uhr, Oliver Polzer kommentiert. Bis 23.05, ORF 1

20.15 REPORTAGE

Jagd auf Dagobert Sechs Sprengstoffanschläge, ca. 30 gescheiterte Geldübergaben: Der Fall "Dagobert" bewegte, ängstigte und amüsierte das frisch vereinte Deutschland Anfang der 90er-Jahre. Zwei Jahre lieferte sich der Erpresser ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Bis 21.00, ARD

20.15 DOKUMENTATION

Schweizer Hundegeschichten (1+2/2) Porträtiert werden besonders bemerkenswerte Hunde und ihre Menschen. Hunde, die fernab vom lauten Menschentrubel für Seelenheil und Sicherheit sorgen. So sieht der Herdenschutzhund die Schafe als seine Familie und nicht den Urvater Wolf, den er, wenn es sein muss, bis aufs Blut bekämpft. Bis 22.00, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag über: Quo vadis Schulbau? / Der österreichische Filmemacher Robert Schabus zeigt in Alpenland die Lebensperspektiven der Bewohnerinnen und Bewohner zwischen Ökonomie und Ökologie auf. / Die Biennale Dak’Art in der senegalesischen Hauptstadt Dakar. Um 23.25 Uhr folgt das Konzertformat Wechselspiele: Golnar & Mahan Trio in St. Corona. Bis 0.00, ORF 2

22.50 DOKUMENTATION

Geschichte im Ersten: The American Führer Die Geschichte des faschistischen Hochstaplers Fritz Julius Kuhn ist so unbekannt wie erschreckend: Kuhn ist ein deutscher Auswanderer, der sich in den 1930er-Jahren in den USA als Hitlers Stellvertreter ausgibt. Seine Anhänger marschieren mit Hakenkreuzfahnen und in Nazi-Uniform durch New York City, Chicago oder Los Angeles, bis Kuhn 1937 inhaftiert wird. Bis 23.35, ARD

Fritz Julius Kuhn plante ein faschistisches Amerika nach Nazi-deutschem Vorbild. Foto: NDR/Tangram Film München/Johannes Straub

23.10 WILDE HUNDE

Reservoir Dogs (USA 1992, Quentin Tarantino) Weil ein Juwelenraub schiefgeht, bezichtigen sich die sechs daran beteiligten ano nymen Mitglieder einer Kriminellengang gegenseitig des polizeilichen Spitzelwesens. Stars wie Harvey Keitel und Steve Buscemi tummeln sich in diesem Blood-and-Crime-Klassiker. Bis 0.45, Arte