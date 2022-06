Im Aufsichtsrat wird am Mittwoch entschieden, wie es an der Spitze der Erste Group weitergeht

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Andreas Treichl, als er noch Erste-Group-Chef war und sein damaliger Risikovorstand Willibald Cernko. Foto: APA/Robert Jäger

Am kommenden Mittwoch werden in der Erste Group die Weichen neu gestellt – jedenfalls die personellen. Am Abend wird der Aufsichtsrat unter Wirtschaftsprüfer Friedrich Rödler zusammenkommen und entscheiden, wer das börsennotierte Institut künftig führen wird.

Der derzeitige Vorstandsvorsitzende, Bernd Spalt, hat ja vor kurzem überraschend seinen Rücktritt angekündigt, er war im Jänner 2020 Andreas Treichl an die Spitze des Instituts gefolgt. Der Grund für Spalts Abgang: unterschiedliche Auffassungen sowie Spannungen unter den handelnden Personen.

Mann mit Gewicht

Treichl ist immer noch ein gewichtiger Mitspieler, ist er doch Aufsichtsratsvorsitzender der Erste Stiftung, der größten Aktionärin der Bank. Spalts unerwartete Entscheidung hat den erst jüngst in der Hauptversammlung neu zusammengesetzten Aufsichtsrat einem gewissen Handlungsdruck ausgesetzt, ein Plan B lag nicht gerade in der Schreibtischlade der Eigentümervertreter.

Die Lösung sieht so aus: Neuer Vorstandsvorsitzender wird Willibald Cernko. Er war einst Chef des größten Erste-Rivalen Bank Austria, dann im Vorstand der Erste Group und ist heute Vizechef der Erste Bank Österreich. Er soll allerdings nur für zwei Jahre bestellt werden, sein jetziger Vertrag läuft bis 2024.

Bis dahin soll der Aufsichtsrat das internationale Ausschreibungsverfahren aufsetzen und durchführen, an dessen Ende eine neue Vorstandschefin oder ein neuer Vorstandschef bestellt werden kann.

Übergangszeit mit Cernko

Die plötzlich notwendig gewordene Suche nach einem (Übergangs-) Kandidaten hat in der Bank für einiges an Aufregung und Verwerfungen gesorgt. Wie der Kurier berichtet hat, soll Treichl selbst den Wunsch gehegt haben, noch einmal zurückzukommen. Allerdings gibt es in der Erste Group ein Alterslimit: In den Aufsichtsrat darf man nur bis 70, in den Vorstand nur bis 65 Jahre einziehen. Treichl wird aber dieser Tage 70. Für Cernko ginge es sich knapp aus, er wird erst in der ersten Juliwoche 66.

In der Erste Group selbst gibt man zu alldem keine Stellungnahme ab.

(Renate Graber, 13.6.2022)