Der Wirtschaftslandesrat und langjährige Bürgermeister von Galtür ist Wunschnachfolger des offenbar abtretenden Günther Platters an der Spitze der Tiroler Volkspartei

Innsbruck – Alle mögen Toni Mattle. Der amtierende Wirtschaftslandesrat der Tiroler Volkspartei und langjährige Bürgermeister von Galtür, gilt über Parteigrenzen hinweg als beliebt. Mattle ist seit 1986 in der Politik aktiv. Nun soll er am Montag als Wunschnachfolger des scheidenden Tiroler Landeshauptmann Günther Platter präsentiert werden. Dem Vernehmen nach wird er als neuer Landesparteiobmann vorgeschlagen und soll die Tiroler Volkspartei in vorgezogene Neuwahlen im Herbst dieses Jahres führen.

Mattle folgt Platter – im Bild und der Landespartei. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Der heute 59-Jährige Mattle ist ausgebildeter Radio- und Fernsehtechniker. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Politik hat er von der Pieke auf gelernt. 1986 wurde er zum Gemeinderat und Vizebürgermeister in der kleinen Tourismusgemeinde Galtür im hintersten Paznauntal. 1992 stieg er zum Bürgermeister auf. In dieser Rolle erlangte Mattle 1999, als in Galtür 31 Menschen bei einem gewaltigen Lawinenunglück, der Teile des Dorfes zerstörte, ums Leben kamen, internationale Bekanntheit.

Bergretter aus Leidenschaft

2003 führte Mattles Weg in den Tiroler Landtag und wurde zudem VP-Bezirksparteiobmann in Landeck. Außerdem ist der begeisterte Alpinist Landesleiterstellvertreter der Tiroler Bergrettung. Eine Leidenschaft, die ihn mit dem am Samstag neu ernannten Spitzenkandidaten der Tiroler Grünen, Gebi Mair, verbindet. 2013 wurde Mattle zum ersten Landtagsvizepräsidenten, ein Amt das er bis zu seiner Ernennung zum Wirtschaftslandesrat im Vorjahr bekleidete. Mit dem Landesratsposten musste er auch das Bürgermeisteramt aufgeben und die Führung seines Unternehmens "Elektro Mattle" übergeben. Daneben fungierte er zudem als Geschäftsführer des Alpinarium Galtür, einem "Ausstellungs- und Dokumentationszentrum zum Leben im hochalpinen Raum".

Wunschnachfolger Platters und somit sehr wahrscheinlich nächster Landeshauptmann von Tirol: Anton "Toni" Mattle. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Als Unternehmer und Landwirt ist Mattle Mitglied des Tiroler Wirtschaftsbundes und zudem im Bauernbund bestens vernetzt. Noch-Landeshauptmann Platter zählt zum AAB. Dass er ausgerechnet Mattle zu seinem Nachfolger ernennen will, kann als erneuter Schuss vor den Bug von Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser gewertet werden, der mehrfach Ambitionen kundtat, Platter nachfolgen zu wollen. So schlug Walser den VP-Landeshauptmann sogar als möglichen Präsidentschaftskandidaten vor, um ihn "wegzuloben".

Vorzugsstimmenkaiser Mattle

Schon im Mai 2021, als Platter mit einer plötzlichen Personalrochade in seinem Regierungsteam überraschte, spielte Mattle eine zentrale Rolle. Er wurde überraschend zum Nachfolger von Patrizia Zoller-Frischauf ernannt, die aus persönlichen Gründen zurücktrat. Eigentlich wäre Walser der logischer Nachfolger gewesen, aber Platter wollte ihn offenbar tunlichst als solchen verhindern. Dass seine Wahl auf "Vorzugsstimmenkaiser" Mattle fiel, darf als geschickter Schachzug gewertet werden. Dank seiner Beliebtheitswerte – bei der letzten Landtagswahl 2018 erzielte er als Spitzenkandidat des Bezirkes Landeck das tirolweit beste Bezirksergebnis für die ÖVP – gilt er in der Tiroler VP als unantastbar. Und er kommt aus demselben Bund wie Walser.

Ob der stete Aufstieg des beliebten Oberländers in der neuen Rolle anhält, wird von seinem Abschneiden bei der Landtagswahl abhängen. Dort droht der VP aber ein Absturz nahe der 30 Prozent-Marke, wie Umfragen zuletzt besagten. Mit der Vorverlegung der Wahl auf Herbst wolle man dem Land einen monatelangen Dauerwahlkampf ersparen, hieß es am Sonntag. Spätestens am Montag wird dieser ohnehin starten. (Steffen Arora, 12.6.2022)