Schon am Dienstag in Turku wieder im Einsatz

Lukas Weißhaidinger hat am Sonntag beim Continental-Tour-Meeting in Sollentuna (Schweden) den zweiten Platz belegt. Der Oberösterreicher kam auf 65,71 m und musste sich nur Lokalmatador und Olympiasieger Daniel Stahl, der es auf 68,97 m brachte, geschlagen geben. Dritter wurde Olympia-Silbermedaillengewinner Simon Petterson (62,96), ebenfalls aus Schweden, womit die Top drei der Sommerspiele von Tokio auf dem Podest standen.

"Lukas hat den Olympiazweiten Simon Pettersson um mehr als 2,5 Meter distanziert, auch die anderen Weltklasseleute. Rein technisch waren die Würfe nicht schlechter als zuletzt in der Diamond-League in Rom. Wir dürfen mit diesem zweiten Rang sehr zufrieden sein", meinte Weißhaidingers Coach Gregor Högler. Weißhaidinger selbst war mit Platzierung und Weite "absolut zufrieden". "Für den Sieg hätte ich über mich hinauswachsen müssen. Daniel war heute vor Heimpublikum sehr motiviert und richtig stark", sagte der ÖLV-Rekordhalter.

Schon am Dienstag steht in Turku (FIN) das nächste Continental-Tour-Meeting auf dem Programm. Da wird der 30-jährige Weißhaidinger wieder auf Stahl und Pettersson treffen. "Es ist für mich der fünfte Wettkampf in zwölf Tagen, ich bin froh, wenn ich dann wieder ein paar Tage Ruhe habe", erklärte er. (APA, 12.6.2022)