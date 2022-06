Kurze Zeit waren Botschaften gegen den Krieg zu sehen. Foto: imago images/Future Image

Unbekannte Hacker haben eine Botschaft gegen den Krieg in der Ukraine auf Webseiten des staatlichen russischen Fernsehens platziert. Auf dem Streamingportal smotrim.ru etwa stand am Sonntagabend neben Fotos von Zerstörung in der Ukraine "Putin vernichtet Russen und Ukrainer! Stoppt den Krieg!", wie zahlreiche Internetnutzer berichteten.

Das russische Staatsfernsehen räumte später eine Hackerattacke auf "Smotrim" und die Website der Nachrichtensendung "Westi" ein. Dadurch seien weniger als eine Stunde lang "unerlaubt Inhalte mit extremistischen Aufrufen" angezeigt worden.

Jetzt wieder Propaganda

In Russland wird der Angriffskrieg in der Ukraine offiziell als militärische Spezialoperation bezeichnet. Von der offiziellen Linie abweichende Darstellungen stehen als Verbreitung angeblicher Falschinformationen über russische Streitkräfte unter Strafe.

In der Nacht auf Montag zeigte die "Smotrim"-Website wieder Links zu Propagandamaterial etwa über die "Befreiung" der umkämpften ostukrainischen Industrieregion Donbass und die Verleihung der Auszeichnung "Held der Arbeit" durch Kreml-Chef Wladimir Putin. (APA, 13.6.2022)